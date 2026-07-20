Expertos auguran alto costo político del ‘padrinazgo’ en Morena

El auge del apadrinamiento político, el nepotismo y la herencia de cargos dentro de Morena para las próximas elecciones estatales ha dejado de ser una simple estrategia de consolidación grupal para convertirse en un peligroso bumerán electoral, consideraron expertos.

El politólogo, Rodrigo Gómez Rangel, recordó casos como el de Baja California, donde la senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla busca la candidatura a la gubernatura bajo el cobijo de una de las figuras más poderosas y polémicas del partido: el coordinador de la bancada morenista, Adán Augusto López Hernández.

“Son casos que se convierten en un boomerang para los aspirantes. Por ejemplo, en Baja California, Julieta Ramírez es cercana a Adán Augusto, pero el “Efecto Barredora” es un lastre que pone en entredicho su viabilidad política. Camina sobre la cuerda floja debido a la sombra de su principal padrino político”, dijo.

El politólogo de la UNAM, Sebastián Godínez, recordó casos como el registro de Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de Layda Sansores, quien arrastra directamente el desgaste de una administración estatal golpeada por las protestas policiales; Omar del Valle Colosio, impulsado por Alfonso Durazo; y Andrea Chávez, otra de las apuestas históricas de Adán Augusto López.

“Son negativos que pesan, en un principio en el interior, porque genera una confrontación interna entre militantes y no quieren aspirantes con ese tipo de vínculos, y que consideran que de ser así, Al momento de ejercer los sufragios darán malos números”, explicó.

Para Ignacio Morales Lechuga, exrector de la Escuela Libre de Derecho, este tipo de casos se replican en Baja California, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas.

“Estamos hablando no de una, sino de probablemente hasta cinco gubernaturas. Debería tener Morena un proceso de selección diferente. Es público que Jaime Bonilla advirtió que la Gobernadora de Baja California y su exesposo, tenían nexos con el narcotráfico y nadie hizo nada. La población ignoramos cuáles son los procesos de selección de candidatos, pero no puede ser que los nuevos aspirantes vengan apadrinados por personajes señalados y con pruebas de conductas ilícitas, porque finalmente ese apadrinamiento se convierte en moneda de cambio”, expresó.

Finalmente, el experto advirtió que el gran riesgo de que los aspirantes acepten un “padrino político” es la pérdida absoluta de autonomía en el ejercicio del poder, lo que subordina el interés público a los intereses particulares, financieros o criminales del protector.

“Este fenómeno destruye la democracia desde adentro, y lo peor de ello es que en este país la gente tiende a normalizar todo, por ello, este problema es un asunto que debería considerarse antes de tomar el voto”, concluyó.

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FGR