Morena, la fuerza más aceptada, pero cae 17 puntos en sólo un año

Aun cuando se mantiene como la fuerza política más aceptada por los mexicanos, la popularidad del partido oficialista en México disminuyó 17 puntos en solo un año, al pasar de 78 por ciento de aprobación en 2025 a 61 por ciento en 2026, de acuerdo con una encuesta del centro de estudios independiente Pew Research, publicado ayer.

Los datos ofrecen una lectura relevante del pulso ciudadano a un año de los comicios de medio término en el que el país renovará los 500 asientos de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, congresos locales y más de dos mil 400 ayuntamientos, incluidas las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

El Dato: El Pew Research detalló que este estudio formó parte de una encuesta de opinión pública más amplia que llevó a cabo en 37 países en la primavera de 2026.

El partido en el Gobierno ha estado en el centro de la polémica por señalamientos dentro y fuera del país, con alcaldes investigados por corrupción y operaciones de extorsión, funcionarios y exfuncionarios señalados en Estados Unidos por presuntas ligas con el crimen organizado.

Morena, que recientemente cambió a su dirigencia, ha pugnado por limpiar el prestigio del partido, no sólo a través de relevos en su cúpula, también a partir de ajustes en los procesos internos de selección de candidaturas, que implican mayor fiscalización de perfiles, incluso con el involucramiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y el Gabinete de Seguridad federal.

33 por ciento se dijo satisfecho con la democracia

De acuerdo con los datos revelados por Pew Research, la popularidad de Morena ya experimentaba una merma previo a que ocurrieran hechos clave en los ámbitos político y de seguridad nacional. La encuesta fue realizada entre febrero y abril de este año, antes de que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, El Mencho, fuera abatido al enfrentar a las fuerzas mexicanas.

El trabajo de campo finalizó el 10 de abril, antes de que las autoridades de EU acusaran al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios y exfuncionarios de esa misma entidad, de ostentar vínculos con facciones del Cártel del Pacífico.

El 61 por ciento de popularidad con el que cierra el partido guinda en abril de 2026 no es el peor indicador de su historia, pero sí su peor desplome, después de alcanzar su mejor resultado en las preferencias de las personas con capacidad de votar, 78 por ciento de 2025, antes de eso, de acuerdo con las mediciones de Pew Research, sus números experimentaban ascensos. En 2017, cuando Morena se estrenó en los sondeos de este centro de investigación, tenía 37 por ciento de popularidad, un año después, el de su primer triunfo en elecciones presidenciales, llegó a 56 por ciento, luego escaló 10 puntos en 2019, cuando obtuvo 66 por ciento de aceptación.

Aunque Pew Research no muestra mediciones en los años de la pandemia del Covid-19 (2020, 2021 y 2022), en la reanudación de su encuesta —2023— Morena ya tenía 74 por ciento de las preferencias, un porcentaje que mantuvo en 2024 y mejoró en 2025.

Para Arturo Espinosa Silis, fundador del Laboratorio Electoral de México, esta contracción en el posicionamiento de Morena es parte de un proceso natural que responde a la coyuntura del último año. “Ha habido temas de desgaste interno, pugnas internas por el ejercicio del poder, todo eso ha impactado”.

De acuerdo con el especialista en derecho electoral, la tendencia también podría apuntar al retiro de Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido la principal figura impulsora del movimiento.

“Me parece que uno de los errores comunes es que queremos comparar la popularidad (actual) con (los tiempos) de Andrés Manuel López Obrador”, en los que, señaló, no hubo tantas complicaciones, por ejemplo, en el escenario internacional, con la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y las presiones de la segunda administración de Donald Trump en Washington. “Yo creo que todos estos puntos, sin duda, impactan en la popularidad”, dijo.

APROVECHAN DESPLOME. Para la suerte de Morena, no hay actualmente oposición capaz de beneficiarse de su caída de dos dígitos, consideró Arturo Espinosa Silis.

“¿Quién está capitalizando los réditos a partir de esto? Me parece que no lo está haciendo la oposición necesariamente. A lo mejor Morena no trae el rédito electoral que ha traído en otros años, pero tampoco veo que ese rédito electoral se lo esté llevando la oposición y que, por tanto, la oposición vaya a amenazar los espacios electorales de Morena”, opinó.

El especialista aclaró que aunque es cierto que existe un clima de descontento hacia la 4T, parte de ese desencanto sí se traducirá eventualmente en votos para los partidos opositores, pero no en la proporción del tamaño del descontento.

“Más bien, lo que he advierto es que hay una carencia de opciones para gran parte del electorado. Hay muchos que son huérfanos electoralmente hablando”, declaró el experto.

Estas consideraciones también se reflejan en los registros aportados por Pew Research, que colocan al segundo partido mejor evaluado —Movimiento Ciudadano— con una distancia de 17 puntos respecto de Morena, con 44 por ciento de aprobación, un porcentaje en el que ha permanecido estancado desde 2024. Le siguen PAN y PRI, con 30 y 26 por ciento, respectivamente, cifras sin cambios relevantes para estas fuerzas políticas, al menos desde 2023, según los datos citados que, no obstante, no ofrecen una lectura de PVEM y PT, partidos aliados de Morena.

SIGUE EN LA CIMA ı Foto: Especial

Monreal llama a frenar la confrontación en BC

| Por Tania Gómez |

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, hizo un llamado a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su antecesor, Jaime Bonilla, a detener la confrontación pública, al advertir que las diferencias entre integrantes del movimiento afectan la confianza ciudadana y la unidad rumbo al proceso electoral de 2027.

Ante ello, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) calificó como “lamentable” que las diferencias entre actores políticos de la coalición se ventilen públicamente.

“Es una mala actitud que los políticos pertenecientes a un movimiento tiendan a expresar sus diferencias de manera pública; es lamentable porque afecta al movimiento y a la confianza del pueblo de México”, afirmó.

El Dato: la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López, recomendó que la mandataria pida licencia para que se someta a una investigación por la FGR.

El legislador llamó a ambas partes a privilegiar el diálogo y la prudencia, “a que no sigamos afectando más al movimiento”, expresó, al sostener que el diferendo no debe poner en riesgo la unidad de Morena y sus aliados en Baja California, y manifestó su respaldo a Marina del Pilar y aseguró que comprende el momento que enfrenta: “Le envío mi solidaridad a ella como mujer y como gobernadora. Ha sido muy cuestionada y atacada”.

Al mismo tiempo, señaló que también tiene una buena opinión de Jaime Bonilla y confió en que ambos actuarán con madurez para resolver sus diferencias. Descartó que exista un “fuego amigo” entre Morena y el PT por la disputa en la entidad y sostuvo que se trata de “un diferendo personal (que) no pone en riesgo el que vayamos juntos en el proceso del 2027”.

Ayer se difundieron dos nuevos audios atribuidos a la mandataria, en los que presuntamente Ávila Olmeda negocia con intermediarios estadounidenses, presuntos contactos del FBI y otras autoridades, una reunión relacionada con la cancelación de su visa, primero en Panamá y también la posibilidad de que sea en Tijuana.

Sobre ello, Monreal consideró previsible que continúen apareciendo más grabaciones, al señalar que, si en algún momento la gobernadora fue grabada, es posible que existan más conversaciones registradas: “Si la grabaron una vez, seguramente eso lo hacían de manera permanente y habrá otros audios”.

Respecto a la preocupación expresada por Marina del Pilar en una de las conversaciones difundidas, el coordinador de Morena afirmó que es natural que enfrente inquietud ante la presión política y mediática que ha vivido en los últimos meses, por lo que reiteró su respaldo a la mandataria: “Debe de estarlo, porque es una mujer como cualquier ser humano”.

Monreal Ávila evitó pronunciarse sobre el contenido de las grabaciones y señaló que serán las instancias correspondientes las que determinen su autenticidad y el alcance que puedan tener. No obstante, insistió en que el conflicto no debe profundizar las divisiones al interior del movimiento.

Asimismo, confió en que la situación pueda resolverse mediante el diálogo y por las vías institucionales, al considerar que la controversia en torno a la gobernadora no debe afectar la cohesión de Morena y sus aliados de cara al proceso electoral de 2027.

Marina del Pilar revira a Bonilla: tiene mi número

| Por Tania Gómez |

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, rechazó los señalamientos realizados por su antecesor, Jaime Bonilla, y puso en duda la credibilidad del exmandatario, luego de que éste negara haberla contactado para realizar gestiones relacionadas con su visa estadounidense.

La mandataria estatal ironizó sobre la versión de Bonilla, quien aseguró que ni siquiera contaba con su número telefónico, y sostuvo que, por los cargos que ambos ocuparon en el pasado, resulta poco creíble esa afirmación.

El Tip: bonilla actualmente está en el PT; en 2027 se renovará la gubernatura y ambos partidos esperan ir en alianza.

“Dice que no tiene mi teléfono, imagínate, ¿ustedes creen? Fue gobernador, yo presidenta municipal, eso está muy fácil. Yo deseo que Dios lo bendiga, como siempre”, expresó.

Aunque evitó responder de manera puntual a las nuevas acusaciones lanzadas por Bonilla, Ávila Olmeda insistió en que su gobierno está concentrado en los resultados de su administración. Afirmó que Baja California registra avances en reducción de la pobreza, captación de inversión extranjera, generación de empleos y ejecución de obras públicas, además de impulsar proyectos como una planta desaladora y programas alimentarios dirigidos a estudiantes.

“Nosotros seguimos trabajando, aquí estamos. Baja California es el estado que más ha disminuido la pobreza a nivel nacional, estamos dentro del top nacional en inversión extranjera directa, con más generación de empleos, estamos invirtiendo como nunca antes en obra pública e infraestructura”, sostuvo.

La gobernadora resumió su postura frente a las críticas con la frase: “Trabajo mata grilla”, y aseguró que continuará gobernando “de frente al pueblo” y “con la cabeza en alto”.

En su respuesta también cuestionó la credibilidad de Bonilla al recordar polémicas pasadas relacionadas con su trayectoria académica: “Ya conocemos, desde decir que es ingeniero de la UNAM, donde la mismísima UNAM tuvo que salir a decir que es una total mentira, entre muchas otras más que ya sabemos”.

Ávila afirmó que las investigaciones deben aplicarse sin excepciones y concluyó con una advertencia dirigida a quien incurra en irregularidades: “El que la hace la paga”.

Exigen frenar las campañas anticipadas

| Por Tania Gómez |

Un grupo de académicos, juristas y especialistas en materia electoral exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) actuar de inmediato frente a los actos anticipados de campaña que, aseguran, ya se realizan con miras a la elección de 2027, al advertir que la inacción de la autoridad “compromete la equidad” de la contienda.

En un pronunciamiento firmado por Jorge Alcocer, José Ramón Cossío, Diego Valadés, Margarita Luna Ramos, Jesús Orozco Henríquez, Natalia Reyes Heroles, Morelos Canseco, Elba Arjona, Mariana Calderón, Fernán González de Castilla y Alma Zamora, señalaron que, aunque el proceso electoral 2026-2027 aún no inicia formalmente, diversos actores políticos ya despliegan estrategias de promoción personal y posicionamiento electoral.

El Tip: La consejera del INE Carla Humphrey manifestó que está a favor de que se fiscalicen los actos denominados de “preprecampaña” que han surgido entre aspirantes de Morena.

Sostuvieron que estas actividades, por su sistematicidad, el uso de recursos, su alcance y su finalidad política, “deben considerarse como actos anticipados de campaña y no como simples expresiones espontáneas de participación ciudadana”.

Alertaron que este acto rompe las condiciones de competencia entre los aspirantes, al permitir que quienes cuentan con mayores recursos económicos, partidistas o gubernamentales obtengan ventajas antes del inicio de los plazos legales y de la fiscalización correspondiente.

Recordaron que la legislación establece periodos específicos para la competencia política, con 40 días de precampaña y 60 de campaña, por lo que calificaron de preocupante que el INE “no actúe con la determinación que exige este fenómeno”.

Afirmaron que la autoridad “no puede limitarse a observar pasivamente el despliegue anticipado de propaganda, estructuras territoriales, eventos masivos, producción de materiales, contratación de servicios, publicidad en plataformas y uso de recursos cuyo origen y monto son desconocidos”, bajo el argumento de que el proceso electoral aún no comienza.

Demandaron al INE ejercer sus atribuciones para “prevenir, investigar, fiscalizar y, en su caso, sancionar las conductas que lesionen la equidad de la contienda”, y pidieron que emita los lineamientos y medidas necesarias para detener los actos anticipados de campaña rumbo a 2027.

Asimismo, pidieron que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva los asuntos relacionados con estos actos, propaganda encubierta y procesos internos partidistas, y que lo haga “con apego a la Constitución y a la ley”, privilegiando los principios de certeza, legalidad y equidad en la competencia electoral.

Los especialistas advirtieron que mantendrán vigilancia sobre la actuación de las autoridades y señalaron que denunciarán “aquellas decisiones u omisiones que comprometan los principios rectores de la función estatal electoral, las condiciones de equidad, los derechos de la ciudadanía y la autenticidad del sufragio”.

MC se une. Movimiento Ciudadano llamó al INE a intervenir de inmediato para frenar los actos anticipados de campaña y acusó a Morena de “corromper” el proceso electoral al promover anticipadamente a sus aspirantes, conducta que, afirmó, también ha sido replicada por PRI y PAN.

La diputada emecista Laura Ballesteros anunció que presentará un punto de acuerdo el próximo miércoles ante la Comisión Permanente, para exhortar al INE a implementar una estrategia de monitoreo, vigilancia y fiscalización preventiva.

“Nosotros no vamos a violar la ley. Así como lo hicimos en la campaña Presidencial, con el ejemplo, demostramos que no hicimos actos anticipados de campaña, no gastamos de más y reportamos todos los gastos que teníamos. Vamos a seguir haciendo lo mismo”, declaró.

Con relación al marco legal vigente, Laura Ballesteros consideró que no se requieren nuevas reformas constitucionales, sino que el INE haga valer las atribuciones con las que ya cuenta.

Que se revisen “con lupa” los recursos, pide senadora

| Por Tania Gómez |

Los recursos económicos utilizados por los aspirantes de Morena a coordinar los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación en las 17 entidades donde habrá elecciones el próximo año, así como del resto de partidos, deben “observarse con lupa” para garantizar que no provengan de dependencias gubernamentales ni del crimen organizado, además de ser fiscalizados y transparentados, consideró la senadora guinda con licencia Reyna Celeste Ascencio Ortega.

En Chihuahua, la senadora Andrea Chávez ha destinado 176,536 pesos, al sumar los 76,308 desde su página personal y 100,228 del sitio con el que identifica su marca. ı Foto: Especial

En entrevista con La Razón, luego de que este medio documentó que en los últimos 90 días diversos senadores y diputados de Morena con licencia, así como Verde y PT, que buscan convertirse en coordinadores de los Comités en Defensa de la Transformación de la 4T, han destinado en conjunto más de 2.3 millones de pesos en publicidad en Facebook e Instagram, Ascencio Ortega sostuvo que la revisión no debe limitarse únicamente a quienes participan en el proceso interno del oficialismo.

“Se tendría que estar fiscalizando no solamente lo que hagan los aspirantes, sino en realidad todo tipo de movimiento que se esté realizando en el país”, afirmó.

30 legisladores pidieron licencia para poder competir

La aspirante a coordinadora de la Defensa de la Transformación en Michoacán enfatizó que la prioridad debe ser verificar el origen del dinero utilizado para promover a los aspirantes. “Lo importante al final del día es estar observando con lupa de dónde se están obteniendo estos recursos, que no se estén desviando de las propias instituciones o dependencias gubernamentales y que tampoco vengan del crimen organizado”, subrayó.

Asimismo, consideró que, aunque Morena cuenta con reglas para su proceso interno, corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) determinar si es necesario fortalecer la regulación sobre este tipo de promoción. “Al final del día, el instituto es quien tendría que estar determinando si se tiene que reglamentar de mejor manera algo”, sostuvo.