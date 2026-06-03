Pide Sheinbaum a embajador de EU respetar asuntos internos de México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al embajador de Estados Unidos en México,

Ronald Johnson, mantenerse en el terreno de la coordinación bilateral y abstenerse de opinar sobre los asuntos políticos internos del país, luego de que el diplomático publicara en redes sociales un mensaje en respuesta a su discurso del domingo pasado.

El diplomático estadounidense difundió en redes sociales el pasado lunes que convertir los temas de seguridad en una “discusión política” es una oportunidad perdida para fortalecer la cooperación entre ambos países y proteger a sus habitantes.

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El dato: El lunes, la mandataria federal descartó que sea el presidente Donald Trump quien busque desestabilizar la relación bilateral, sino que, dijo, se trata de la derecha en EU.

“La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles.

“Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”, escribió en su cuenta de X, un día después de que la mandataria defendiera la soberanía nacional y rechazara cualquier forma de injerencia o intervencionismo extranjero.

Cuestionada en su conferencia de prensa sobre el mensaje del representante de Washington, la Presidenta reconoció un punto de acuerdo, pero trazó de inmediato una línea clara.

“Hay una parte en la que estamos de acuerdo, porque hay que trabajar los problemas de fondo, que uno de ellos es evidentemente la violencia que provoca la delincuencia organizada, y ahí —como siempre lo hemos dicho— buscamos la colaboración y la coordinación para poder avanzar conjuntamente, que ellos actúen en su territorio y nosotros actuemos en el nuestro”, manifestó la mandataria.

Sin embargo, Sheinbaum fue directa al marcar los límites del cargo diplomático para cualquier representante extranjero.

“Es muy importante también, y lo digo respetuosamente, recordar que es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países”, señaló.

Para ilustrar su argumento, la mandataria puso el ejemplo de la propia diplomacia mexicana: “Nuestro embajador en Estados Unidos, nuestra embajadora en Francia, en Australia, en India, no opinan sobre los asuntos políticos de esos países”. E invocó directamente la Constitución: “Nuestra Carta Magna establece claramente la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la no intervención”.

El Tip: Un día después de que EU acusó a Rocha, y que Johnson dijo que era combate a la corrupción, la Presidenta dijo que un embajador no puede tener una actitud injerencista.

Y remató con un mensaje para Johnson: “Entonces, hay que recordar también que es importante que el embajador se quede en el tema bilateral y que respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México le corresponden a las y a los mexicanos”.

Sheinbaum Pardo también aprovechó el intercambio para reiterar la convocatoria lanzada a la población el pasado domingo para participar en asambleas informativas sobre la defensa de la soberanía nacional.

“A todos nos corresponde entender lo que estamos viviendo. Tener buena relación con Estados Unidos, pero pidiendo siempre el respeto a nuestra soberanía. Y eso no es un asunto sólo de de la Presidenta, es un asunto de todas y de todos los mexicanos”, subrayó.

El pasado domingo, la mandataria aprovechó el acto de rendición de cuentas en el Monumento a la Revolución, convocado para conmemorar el segundo aniversario de su triunfo electoral de 2024, para lanzar un mensaje político contra los intentos de intervencionismo extranjero.

Con la creciente presión de Washington sobre funcionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve exfuncionarios de la entidad, Sheinbaum ubicó la defensa de la soberanía nacional en el centro de su discurso.

“Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable o no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que sólo le corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación; estamos hablando de injerencia.

“Y México no acepta injerencias. Somos un país libre, independiente y soberano. México no es piñata de nadie. Aquí decide México, los mexicanos”, refirió.

PAN llama a evitar choque con vecino

Por Claudia Arellano

kenia lópez Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, llamó al Gobierno de México a privilegiar la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y evitar confrontaciones políticas con el principal socio comercial del país, al considerar que el verdadero desafío es el combate al narcotráfico y la protección de las familias mexicanas.

En entrevista en Coahuila, la panista sostuvo que la relación bilateral debe enfocarse en construir acuerdos que permitan enfrentar de manera conjunta los problemas derivados del tráfico y consumo de drogas.

“En lugar de estar confrontándonos con Estados Unidos, lo que deberíamos hacer es encontrar puntos de coincidencia para que en México haya seguridad y las familias estén protegidas”, dijo López Rabadán.

Subrayó que la discusión no debe centrarse en diferencias políticas o ideológicas entre ambos gobiernos, sino en la necesidad de combatir a las organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.

“No es una discusión con Estados Unidos, que además es nuestro mayor socio comercial; la discusión debería ser sobre cómo combatir a los narcotraficantes. En medio de la negociación del T-MEC, apelo a la sensatez del Gobierno mexicano para no pelear con nuestro mayor socio comercial; al contrario, debemos encontrar los puntos de coincidencia en donde la seguridad llegue a nuestro país y podamos proteger a las familias en México”, afirmó.

Señaló que los efectos de la venta, distribución y consumo de drogas afectan por igual a las sociedades de ambos países, por lo que consideró indispensable fortalecer la colaboración en materia de seguridad y justicia. También insistió en que la lucha contra la delincuencia organizada debe colocarse por encima de intereses partidistas, al ser un problema que impacta en la vida de millones.

EU, “amigo o el enemigo más temido”

Elizabeth Hernández

Estados Unidos endureció su mensaje hacia los gobiernos del hemisferio occidental al colocar a los cárteles, las pandillas criminales y los regímenes adversarios como amenazas directas a sus intereses, durante la comparecencia del secretario de Estado, Marco Rubio, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Bajo la política exterior del presidente Donald Trump, Marco Rubio afirmó que Washington ya no tratará a esas organizaciones sólo como grupos delictivos, sino como estructuras terroristas que operan desde la región contra la seguridad estadounidense. En su mensaje incluyó a la MS-13, el Tren de Aragua y “otros cárteles malvados”.

Con un tono de advertencia, el funcionario sostuvo que el gobierno estadounidense dejó claro a cada país del hemisferio que “Estados Unidos puede ser su mayor amigo o su enemigo más temido”, que la decisión quedaba en cada uno y según la cooperación que mantengan con Washington en asuntos considerados prioritarios.

De acuerdo con Rubio, la colaboración con Estados Unidos en temas vinculados a sus intereses “no es opcional”. El secretario aseguró que la administración Trump ha usado relaciones comerciales, influencia financiera y capacidad diplomática para alinear a países de Centro y Sudamérica con su estrategia.

Entre las prioridades mencionó la intercepción de migración ilegal, el desmantelamiento de redes de cárteles y la aceptación de connacionales deportados. También afirmó que las embarcaciones de narcotraficantes que trasladan droga hacia la frontera estadounidense no reciben “cartas con un lenguaje contundente”, sino “todo el peso del poder de fuego estadounidense”.

Al hablar sobre el uso de tecnología aérea por parte de grupos criminales mexicanos. Rubio advirtió que los cárteles en México ya emplean drones en enfrentamientos internos y pidió prever que, en algún momento, puedan dirigirlos contra intereses de Estados Unidos.

“Los cárteles mexicanos están utilizando drones contra sí mismos. Deberíamos imaginar que, en algún momento, podrían usarlos contra nuestros intereses”, declaró el secretario de Estado ante legisladores.

El testimonio también sirvió para defender el nuevo enfoque del Departamento de Estado en materia de seguridad regional. Rubio sostuvo que la política exterior de su país se orienta ahora a proteger a su población, su territorio, su soberanía y sus intereses estratégicos.

Frente al Senado, el funcionario afirmó que la administración republicana “recuperó el control” del hemisferio desde el primer día de gobierno. Según su exposición, durante años se permitió que regímenes hostiles, cárteles, pandillas y adversarios extranjeros actuaran en lo que llamó el “patio trasero” de Estados Unidos.

Rubio dijo que el presupuesto solicitado para el Departamento de Estado incluye inversiones de seguridad para interrumpir y desmantelar redes transnacionales de tráfico de drogas. Añadió que esos recursos buscan fortalecer la protección de personal, instalaciones e intereses estadounidenses en zonas consideradas de alto riesgo.

Para el secretario, la política exterior ya no puede separarse de la seguridad fronteriza, la economía, la energía o el control migratorio. En esa línea, defendió que cada dólar destinado a asistencia exterior debe hacer a Estados Unidos “más seguro, más fuerte o más próspero”.

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