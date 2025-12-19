‘Gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia’: Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó este viernes la cooperación en materia de seguridad con México durante una conferencia de prensa de fin de año en el Departamento de Estado. En sus declaraciones, Marco Rubio enfatizó los avances en la colaboración bilateral, aunque reconoció que aún quedan desafíos pendientes.

Durante la rueda de prensa, que abordó temas como la situación en Venezuela, la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza, Marco Rubio respondió a preguntas sobre la relación con países de Latinoamérica.

“El gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación. En el tema de Venezuela, no tenemos esto. Tenemos un régimen ilegítimo”, afirmó Marco Rubio.

