Rubio rechaza enviar tropas a México contra los cárteles

Marco Rubio, secretario de Estado de EU (izq.), y el canciller Juan Ramón de la Fuente, ayer.

› Por Claudia Arellano

claudia.arellano@razon.com.mx

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, descartó que Estados Unidos envíe fuerzas a México para combatir a los cárteles de la droga, pero ofreció ayuda en forma de equipo, capacitación e inteligencia si México lo solicita.

Además, destacó que estos grupos criminales son “más poderosos que las fuerzas del orden locales e incluso que las fuerzas nacionales” y que representan una amenaza para la región. También mencionó que hay zonas de México controladas por ellos.

La cooperación entre EU y México es “el más alto de la historia” y ha permitido avances en extradiciones y otros aspectos. Sin embargo, Rubio reconoció que se trata de un problema de larga data y que tomará tiempo ver progresos tangibles.

En declaraciones a la prensa en el Aeropuerto Internacional de Hamilton, en Canadá, donde participó en la cumbre del G7, Rubio fue cuestionado sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, ocurrido el 1 de noviembre, en medio de la celebración del Día de Muertos, y sobre la ayuda que puede brindar Estados Unidos contra los cárteles.

“Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Obviamente, no quieren que tomemos medidas; no vamos a tomar medidas unilaterales ni enviar fuerzas estadounidenses, pero podemos ayudarlos con equipo, capacitación, intercambio de inteligencia y todo tipo de ayuda que podamos ofrecerles si la solicitan. Tienen que pedirla”, subrayó.

Marco Rubio también señaló que el caso del alcalde es sólo uno de los muchos asesinatos perpetrados por los cárteles a periodistas, políticos, jueces, y defendió su designación como “organizaciones terroristas extranjeras”.

Recordó el caso de Ecuador donde, dijo, los cárteles “amenazan al Estado ecuatoriano”. Por lo tanto, esto representa una preocupación en todo el hemisferio”.

De acuerdo con la cadena NBC, el gobierno de Donald Trump prepara una nueva misión para enviar tropas a México. Cuatro funcionarios y exfuncionarios de Estados Unidos aseguraron que las primeras etapas del entrenamiento para las operaciones terrestres dentro de las fronteras mexicanas “ya han comenzado”, aunque “el despliegue no es inminente”. También se mencionó que la Administración del republicano todavía está discutiendo cuáles podrían ser los alcances de esa misión y no ha tomado “la decisión final”.

En más de una ocasión, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado, tanto en público como en privado con Trump y su equipo, que el país vaya a permitir este tipo de intervención.

A pesar de ello, Rubio reforzó el discurso del magnate republicano. “No hace falta ser ideológico para ser terrorista”, advirtió. Finalmente, subrayó que la violencia derivada del narcotráfico continúa siendo una prioridad para el gobierno estadounidense y que la cooperación bilateral será clave para hacer frente a las redes criminales que operan en ambos países.

A través de redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), detalló que, en el marco del G7, en Ontario, Canadá, el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con Marco Rubio.

“El canciller Juan Ramón de la Fuente conversó con el secretario del Departamento de Estado (@StateDept), Marco Rubio (@SecRubio), sobre los avances en el esquema de colaboración convenido durante la visita de este último a nuestro país. El grupo de seguimiento de alto nivel se reunirá próximamente en la Ciudad de México”, señaló.

