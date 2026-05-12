Homicidios en México disminuyen 40% durante gobierno de Claudia Sheinbaum: SESNSP

El SESNSP informó una disminución de asesinatos en 26 de las 32 entidades del país durante el primer cuatrimestre de 2026.

A 18 meses del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el promedio de asesinatos registrados a lo largo del país ha caído 40 por ciento.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, expuso el reporte de incidencia delictiva, con corte del 1 de octubre del 2024 al 30 de abril de este año.

Se mostró que el promedio diario de homicidio doloso cayó 40 por ciento al pasar de 86.9 a 52.5 homicidios diarios, lo que también se traduce en 34 asesinatos menos.

El promedio diario de homicidios dolosos cayó de 86.9 a 52.5 durante los primeros 18 meses del gobierno federal. ı Foto: Captura de video

Asimismo, destacó que el promedio de crímenes ocurridos el mes pasado colocó al mismo como el abril más bajo en este indicador en los últimos 11 años.

En cuanto al balance cuatrimestral del inicio del año, el de este 2026 también es el más bajo desde 2016, al registrar un promedio de 51.2 homicidios.

A la fecha, ocho entidades concentran el 53 por ciento del total de homicidios en todo el país: Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Veracruz y Guerrero.

El SESNSP informó una disminución de asesinatos en 26 de las 32 entidades del país durante el primer cuatrimestre de 2026. ı Foto: Captura de video

Al comparar el primer cuatrimestre de 2025 con el de 2026, se observó una caída en el promedio diario de asesinatos en 26 de las 32 entidades, entre las que resaltaron San Luis Potosí, Zacatecas y Quintana Roo.

Uno de los estados en los que se ahondó fue el Estado de México, en donde la reducción de los crímenes disminuyó en 55 por ciento, al pasar de 6.6 a 3 homicidios diarios.

La misma tendencia se observó en Guanajuato, con una baja de 66 por ciento, al pasar de 12.7 a 4.2.

En cuanto a los delitos de alto impacto, la reducción observada es de 52 por ciento entre 2018 y 2026, al pasar de un promedio de 969.4 a 461.5.

A nivel mensual dentro del sexenio, la baja es de 27 por ciento.

A la fecha, todos los delitos han registrado disminución en sus indicadores, incluida la extorsión, con una reducción de 7.7 por ciento, delito que durante la primera parte del sexenio mantenía una tendencia al alza.

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