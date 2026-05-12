Suman más de 52 mil delincuentes detenidos en sexenio de Presidenta Claudia Sheinbaum

Derivado de las múltiples operaciones realizadas entre los tres niveles de gobierno a lo largo del país, más de 52 mil personas vinculadas a actividades criminales han sido capturadas.

Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheibaum, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expuso que desde octubre de 2024 se han asegurado 28 mil armas de fuego y 391.7 toneladas de drogas, además de que se capturó a 52 mil 628 detenidos.

Como parte del plan contra la extorsión, fue echado a andar desde el 6 de julio de 2025. mil 310 extorsionadores.

Destacó el seguimiento al caso de huachicol fiscal, que este fin de semana llevó a la detención de cuatro personas relacionadas con el aseguramiento de un buque en Tamaulipas, con lo cual también se llevaron a cabo cuatro cateos. Recordó que la indagatoria aún se encuentra en curso.

Comentó que el pasado 6 de mayo se llevó a cabo un operativo en Yautepec, Morelos, en donde se detuvo a Rodolfo “N”, líder del grupo delictivo Los Linos, que opera en el estado para extorsionar, traficar drogas hacia Estados Unidos y cometer robos.

El funcionario ahondó en los operativos que se ejecutaron en otras entidades como Sinaloa, Durango, Nayarit y Jalisco, en los cuales se consiguió la detención de diversos criminales ubicados como figuras claves y operativas de organizaciones delincuenciales.

En la lista de los mencionados se encuentra Janos Balla, que cuenta con una ficha roja de la Interpol y era uno de los diez más buscados.

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FGR