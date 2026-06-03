Hijos de AMLO abren polémica en redes

Circulan fotos y videos — IMÁGENES difundidas en redes sociales de dos de los hijos de Andrés Manuel López Obrador avivaron una polémica sobre la familia del expresidente.

En primer lugar, una foto compartida por Andrés Manuel López Beltrán junto a su padre, que coincidió con otras difundidas por su hermano menor, Jesús Ernesto López, en la inauguración de un exclusivo restaurante en la Ciudad de México.

López Beltrán publicó una imagen junto al expresidente acompañada de un mensaje que fue interpretado por simpatizantes como una reivindicación de su legado político: “Soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo”.

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Paralelamente, circularon fotografías y videos de Jesús Ernesto López durante la inauguración privada del restaurante del chef turco Nusret Gökçe, conocido internacionalmente como Salt Bae.

El evento se realizó el pasado 29 de mayo en la Ciudad de México y reunió a invitados especiales para la apertura del establecimiento, famoso por ofrecer cortes de carne premium y platillos que alcanzan precios elevados.

Las fotografías se convirtieron en tendencia en distintas plataformas, donde simpatizantes y críticos del obradorismo intercambiaron opiniones sobre el papel público que mantienen los integrantes de la familia.

Mientras algunos consideraron que se trata de actividades propias de la vida privada de cualquier ciudadano, otros contrastaron las imágenes con el discurso de austeridad de la Cuarta Transformación.