PAN pide a la mandataria reunirse con migrantes

Legisladores del PAN solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechar su visita a Estados Unidos para sostener encuentros con la comunidad mexicana migrante y escuchar de primera mano sus necesidades, al considerar que los connacionales “no son simples remesas”.

El vocero del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados, Federico Döring, afirmó que la gira de la mandataria por Nueva York debe ir más allá de los actos protocolarios y convertirse en una oportunidad para atender las demandas de los mexicanos que residen en ese país.

“No se trata de montarle recibimientos en Nueva York con la canción de Cielito Lindo, sino que se trata de una visita que debe aprovecharse al máximo”, sostuvo.

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El Tip: La presencia de Sheinbaum en EU se da en un contexto de tensas negociaciones comerciales y políticas.

El legislador reiteró la postura del blanquiazul de que el Gobierno federal y Morena han privilegiado el aspecto económico de las remesas por encima de la atención a la comunidad migrante. También consideró que la visita representa una oportunidad para mejorar la relación bilateral con Estados Unidos. “Es un buen momento para limar asperezas con el gobierno de Estados Unidos ante una muy fracturada relación por la defensa férrea del Gobierno de Sheinbaum a sus narcopolíticos”, declaró.

Señaló que la Presidenta debería reunirse con mexicanos radicados en Estados Unidos para conocer sus inquietudes y verificar que los consulados mexicanos estén brindando una atención adecuada.

Por su parte, Raúl Torres Guerrero, diputado local migrante, afirmó que los connacionales requieren un gobierno cercano y dispuesto a escuchar sus planteamientos: “Desde el PAN hemos exigido atender, escuchar y solucionar las exigencias de los mexicanos, principalmente en los EU, que tienen necesidades y también propuestas para mejorar sus comunidades”.

En ese sentido, el legislador pidió que se instruya a la red consular mexicana en Estados Unidos a reforzar la atención a los connacionales y mantener un diálogo permanente con las autoridades estadounidenses para avanzar en los acuerdos económicos, comerciales y en materia migratoria.