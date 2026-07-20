Sheinbaum: ‘Tenemos que cuidar la economía mexicana, no solo hacer lo que diga EU’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se mantuvo firme en que su gobierno debe defender la economía mexicana y no sólo responder a lo que Estados Unidos exponga, en su plan de concentrar la producción regional como parte del Tratado Comercial que se tiene junto a Canadá, el T-MEC.

En el marco del inicio de una nueva ronda de revisión a este tratado trilateral esta semana, la mandataria mexicana comentó que luego de que Estados Unidos se negara a prorrogar el tratado por 16 años, iniciarán las revisiones anuales, en donde el objetivo de México será que sólo se acuerde una lista de condiciones base con las que la relación deba cumplir y así cada año sólo se evalúe sobre las mismas.

“Nuestro objetivo es que esta fase de revisión, que es el primer año de la revisión, podemos llegar a acuerdos de tal manera que los siguientes años ya solo sea un checklist por decir así una lista, una revisión de que se cumple con lo que este año acordamos y no una revisión cada año pues que no ayuda ni a Estados Unidos ni a Canadá ni a México”, dijo.

Banderas de México, Canadá y Estados Unidos, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: AP

Bajo ese contexto, mencionó que uno de los planteamientos del gobierno de Donald Trump es que haya más reglas de origen dentro del T-MEC, es decir, los términos bajo los que se establece que los productos fabricados dentro de la región están exentos de impuestos, y que además la mayor parte de dicha producción se concentre en su país, con lo cual se manifestó en desacuerdo.

Refirió que México también tiene que defender su economía, porque no sólo se trata de atender las necesidades de Estados Unidos.

“Entonces nuestro objetivo y esperemos poder llegar a una serie de acuerdos. Estados Unidos lo que quiere es que haya más reglas de origen. ¿Qué quiere decir reglas de origen? Que más partes de un producto se produzcan en la región. Pero ellos también quieren que esas reglas de origen digan que una parte muy importante se produce en Estados Unidos. Ahora hay algunos esquemas que lo dicen en el tratado actual, pero también nosotros tenemos que cuidar la economía mexicana. No es nada más lo que ellos nos digan que debemos hacer”, dijo.

También reiteró que otro objetivo será disminuir las tarifas que se aplicaron al acero y a la industria automotriz.

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LMCT