Falso que T-MEC se acabe; continúa hasta 2036, afirma consejera jurídica

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, encabeza la quinta edición de la conferencia Derecho de Réplica, desde Palacio Nacional

El Gobierno federal acusó a diversos medios de comunicación y cuentas en redes sociales de difundir información falsa y engañosa al asegurar que Estados Unidos decidió no renovar el Tratado con México y Canadá (T-MEC), luego del anuncio realizado por Washington sobre el mecanismo de revisión del acuerdo comercial.

Al encabezar la quinta edición de la conferencia Derecho de Réplica, desde Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, consideró que se han hecho publicaciones “engañosas” desde los medios de comunicación nacionales e internacionales, así como publicaciones en redes sociales, al sostener en sus notas informativas que el gobierno de Donald Trump no renovó el convenio trilateral para atribuir la decisión a la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El dato: El texto del acuerdo actual fue firmado por Trump en su primer mandato, y exige que los 3 países lo revisen conjuntamente 6 años después de su entrada en vigor.

“Desde ayer en la noche empezaron a circular notas que afirman esta falsedad y hoy mismo algunos medios retomaron esa versión con titulares engañosos”, señaló, y reiteró que dichas versiones carecen de sustento y generan una percepción equivocada sobre la vigencia del acuerdo comercial.

Subrayó que el TMEC seguirá vigente hasta 2036, ya que el hecho de que Estados Unidos no suscribiera la prórroga no significa su suspensión inmediata, sino que ahora se entrará a un proceso de revisiones anuales, ya que esto lo determina así el propio tratado.

El Tip: Trump, quien impuso aranceles a autos mexicanos, metales y madera, dijo que no desea extender el pacto.

“La afirmación de que Estados Unidos decidió no renovar su acuerdo comercial del T-MEC con México y Canadá es falso. El tratado sigue vigente hasta 2036 y se va a entrar a un proceso en donde las revisiones son anuales y esto está establecido en el propio tratado. El tratado tiene distintas posibilidades; si una de las partes decide ya no formar parte del tratado, debe avisarlo con 6 meses de anticipación. Cualquiera de las tres partes puede hacerlo”, comentó.

En el mismo sentido, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que la decisión del gobierno de EU de no respaldar la extensión por 16 años del T-MEC no genera incertidumbre económica para México, ya que el acuerdo permanecerá vigente hasta 2036, conforme a las disposiciones establecidas en el propio acuerdo.

Chocan posturas ı Foto: Especial

En declaraciones a medios, explicó que la negativa de Washington únicamente impide ampliar la vigencia del acuerdo hasta 2042, como lo proponían México y Canadá, pero no significa su terminación: “El tratado no se termina, continúa otros 10 años, porque así se firmó hace seis”.

Por separado, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, llamó a evitar especulaciones y respaldó la estrategia del Gobierno federal, además de que pidió privilegiar la unidad nacional.

El legislador federal señaló que la postura de México, cuyo equipo negociador es encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, es esperar la tercera reunión bilateral antes de fijar una posición definitiva sobre el proceso de revisión del acuerdo comercial.

“Con la información que tenemos al momento, lo que aconseja es la prudencia y la estrategia que está haciendo el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, es esperar a la tercera reunión en México. Ya sabemos cuáles son los sectores que probablemente se van a ver involucrados, pero por el momento no hay que especular. Hay que estar unidos “, afirmó.

El senador consideró que la revisión de la relación comercial entre ambos países ocurre en un contexto distinto al de procesos anteriores, por lo que llamó a analizar el tema con serenidad.

Por separado, la dirigencia nacional de Morena insistió en que el tratado continúa vigente y la integración comercial no está en riesgo de interrupción, además de que los niveles de inversión registrados por México reflejan la confianza de los inversionistas internacionales en la estabilidad económica del país y en la conducción del Gobierno federal.

El partido guinda también cuestionó las posturas de la oposición respecto al futuro del tratado y rechazó lo que calificó como intentos por generar incertidumbre: “La defensa de nuestra soberanía no admite regateos”.

Oposición atribuye “fin” del acuerdo al Gobierno

| Por Tania Gómez y Claudia Arellano |

Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano coincidieron en que la decisión de Estados Unidos de no extender por 16 años la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa un fracaso para el Gobierno federal y generará mayor incertidumbre para las inversiones y el empleo.

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que el resultado obedece al respaldo de la administración federal al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pese a las acusaciones que, dijo, enfrenta en EU.

54 temas del T-MEC solicitó EU revisar en 2025

“Detrás de este fracaso de negociación del Gobierno mexicano está lo que todos conocemos: el narcogobierno de Morena. Es decir, el gobierno de EU tiene pruebas. Ha acusado formalmente al gobernador de Sinaloa, a Rubén Rocha Moya, y a otros cercanos colaboradores suyos, y el Gobierno mexicano ha tomado la decisión de defender al narcogobernador”, dijo.

El legislador señaló que las revisiones anuales del T-MEC incrementarán la incertidumbre. “El peor enemigo de la inversión productiva es la incertidumbre”, afirmó, al recordar que EU recibe el 84 por ciento de las exportaciones mexicanas y que alrededor de 15 millones de empleos dependen del tratado.

En el mismo sentido, Carolina Viggiano, senadora del PRI, calificó de “muy lamentable” que el tratado quede sujeto a revisiones anuales, pues “va a generar incertidumbre” y mayor presión sobre una economía que, dijo, ya enfrenta un crecimiento prácticamente nulo, y sostuvo que la falta de cooperación para combatir a la delincuencia organizada está afectando la economía, las inversiones y la seguridad en distintas regiones del país.

En tanto, el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, consideró que la postura de EU también responde a su estrategia política, aunque reconoció que el Gobierno mexicano “no ha hecho lo suficiente para asegurar que esta negociación prospere satisfactoriamente”.

Añadió que Washington exige mayor seriedad en el combate a la delincuencia organizada y admitió que “México ha quedado a deber muchísimo. Seguramente tuvo que ver. La posición de nuestra contraparte estadounidense en el tema comercial no se aísla del resto de los temas que forman parte de la agenda bilateral”.

Concluyó que la falta de certeza de mediano y largo plazo “sí es un fracaso” de los negociadores mexicanos.

Paulina Rubio, diputada federal del PAN, sostuvo que la decisión de EU representa el resultado del deterioro institucional ocurrido durante los gobiernos de la 4T: “Morena ha destruido el sistema de salud, la economía, la democracia, el sistema educativo y el de justicia. Lo que vemos hoy es la destrucción de un importantísimo aparato comercial que permitía el progreso de las tres naciones y, por supuesto, de México”.