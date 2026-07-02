Somos México, por unir a oposición; lo ven como “nuevo partido de viejos”

Con un registro recién aprobado y ya una controversia sobre su identidad gráfica aún sin resolver, el partido Somos México no representará una alternativa radicalmente distinta a lo que hoy ya existe en en el abanico político, ya que en su interior admite que el objetivo es trabajar en alianza con lo que hoy representa a la oposición.

En medio de la fractura visible entre quienes fueron aliados en la pasada contienda presidecial, PAN y PRI, el partido constituido por el experredista y excolaborador de la derrotada alianza Va por México, Guadalupe Acosta Naranjo, asume entre sus objetivos una posible conciliación de diferencias para que la oposición vuelva a unirse.

El Dato: formalmente, los dos nuevos partidos iniciaron ayer actividades, al recibir en el INE las oficinas y los elementos administrativos necesarios para el uso de sus prerrogativas.

Amado Avendaño, secretario de Comunicación de este partido, ratificó en entrevista con La Razón que el fin principal de haber constituido Somos México fue volver a contender en una alianza opositora por la Presidencia, ya que además, avizoran complejidades para buscar dicho cargo en solitario.

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“Nosotros venimos a unir a la oposición en beneficio del país… somos aliancistas. Lo que nos interesa es que, consideramos también que en el 2030 va a ser complicado ir solos en la boleta para pelear por la Presidencia”, dijo.

El plan se inserta en el contexto de ruptura entre el PAN y PRI, donde el primero ya rechazó entablar una alianza para 2027, mientras que el segundo se ha mantenido en la idea de conservar el bloque y no dividir el voto opositor.

“En eso vamos a trabajar también. Hay buena relación (de Somos México) con los partidos de oposición, sí la hay. El problema es que entre ellos no tienen buena relación. Ojalá nosotros seamos ese factor de unidad para que la oposición camine unida en 2027, y después en el 2030”, dijo.

Incluso, comentó que si esta coalición se rehabilita y propone candidaturas en conjunto, el partido rosado se abstendrá de proponer algun abanderado o abanderada, para no hacer “sombra”; sin embargo, en caso de no ver que esto ocurra, no admitirán que se les critique por presentar sus propias propuestas.

“Si ellos se alían, si se generan una alianza tripartita para recuperar algunas entidades del país, como es el caso de Sinaloa, que no gane Morena, o en Chihuahua, si la oposición se alía, en este caso nosotros no presentamos candidatos, si hay una alianza opositora que valga la pena… Que jalen juntos y entonces nosotros actuaremos en consecuencia, pero si va cada quien por su lado y nos exigen a nosotros no presentar candidatos, pues eso no se va a poder”, advirtió.

Dado ese escenario, especificó que uno de los cambios que sí se proponen es buscar que para los próximos comicios presideciales, además de que haya una reconciliación entre opositores, se deje atrás la imposición de candiaturas —como asegura que ha persistido en la política mexicana— y que se vaya por elecciones primarias para la designación de abanderados.

“Es decir, hay cosas que, por supuesto, no nos gustan no sólo a nosotros, sino a la mayoría de los mexicanos, no sólo del régimen, sino también de los usos y costumbres de la oposición política. Por ejemplo, que sus dirigentes se autoimpongan como candidatos finales en los números uno. Esa cosa le reventó a toda la gente. Esos usos y costumbres no nos gustan”, insistió Avendaño.

Al recordar la participación de varios de sus integrantes en la alianza Va por México, subrayó que la consideración que los llevó a conformar un nuevo partido es dar mayor cauce a la participación de la ciudadanía, para no repetir la derrota del 2024.

“Este método que nosotros estamos proponiendo, los dirigentes no son candidatos. Los dirigentes no pueden poner candidatos y los candidatos los elige la gente a través de elecciones primarias, pues abre las puertas para que las cosas cambien”, comentó.

Ayer, tras recibir la constancia del registro en el Instituto Nacional Electoral, el presidente del partido, Guadalupe Acosta Naranjo, dijo que el documento “representa el resultado de un largo esfuerzo. Logramos superar diversos obstáculos y ahora buscaremos consolidarnos como una alternativa política sólida rumbo a las elecciones intermedias”.

Son “viejos que regresan al pasado”: CSP

| Por Yulia Bonilla |

En el contexto del surgimiento de dos nuevos partidos políticos en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó que hay uno que se compone de personajes de antaño que buscan que el país regrese a prácticas del pasado.

La semana pasada, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el registro de dos nuevos partidos: PAZ y Somos México, éste último integrado por políticos involucrados en procesos anteriores de lo que hoy representa a la oposición.

El Tip: Los representantes propietario y suplente de Somos México ante el INE son Emilio Álvarez Icaza y el exconsejero Marco Antonio Baños, respectivamente.

En conferencia de prensa, mientras hablaba de que episodios como el ‘fraude electoral’ que, se acusa, enfrentó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, comienzan a quedar en el olvido de las nuevas generaciones, la mandataria federal mencionó que “no se puede dar la idea de que lo de antes fue mejor”.

En ese contexto, comentó que hay un nuevo instituto que tiene entre sus objetivos retroceder a la política pasada, razón por la cual exhortó a revisar a quienes lo integran: “Es como este nuevo partido que impulsa el viejo régimen, porque eso busca, regresar al viejo régimen, y ése es el objetivo. Es un nuevo partido de viejos, que regresan al pasado, porque eso es lo que buscan, regresar al pasado… Nada más hay que ver quiénes lo conforman”.

Remarcó su percepción sobre que los gobiernos de la etapa neoliberal en México se condujeron con “entreguismo” y sus acciones no beneficiaron a toda la población, a la cual llevaron, acusó, a altos índices de pobreza.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia de prensa en Palacio Nacional ı Foto: Cuartoscuro

“Fueron 36 años de entreguismo, de gobernar para unos cuantos, de empobrecimiento del pueblo y donde no hubo democracia. Es falso que hubo democracia en ese periodo”, dijo.

Uno de los nuevos partidos que obtuvo el registro y que podrá contender en las siguientes elecciones es Somos México, presidido por Guadalupe Acosta Naranjo, exfundador de lo que fue el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y que durante los comicios federales pasados se vinculó con la alianza Va por México, que incluyó al PAN y al PRI, para impulsar la candidatura de Xóchitl Gálvez a la Presidencia de la República en 2024.

Otra de sus integrantes es Cecilia Soto, quien fue embajadora de México en Brasil durante el sexenio de Vicente Fox y luego fue legisladora federal por el PRD.

El otro es PAZ, que integra a políticos como Armando González, que formó parte del desaparecido Partido Encuentro Social (PES), junto al cual Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia en 2018. También ese encuentra Hugo Eric Flores, quien actualmente es diputado federal de Morena.