Además del retiro de su visa: Estas son todas las polémicas de Andy López Beltrán

Estas son las controversias de Andrés Manuel López Beltrán, "Andy", además del retiro de su visa.

Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, se sumó a la lista de funcionarios mexicanos a quienes Estados Unidos les ha retirado la visa. La noticia causó una fuerte respuesta debido a la relevancia de su perfil, y provocó que políticos mexicanos, especialmente de Morena, cerraran filas en contra de lo que llaman “injerencismo”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no explicó los motivos por los cuales retiró a “Andy” el permiso para ingresar al país. No obstante, aclaró que éste es “un privilegio, no un derecho”, y que revocará todas las visas que considere necesarias.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Andrés Manuel López Beltrán informó que Estados Unidos canceló su visa y envió una carta al presidente Donald Trump, en la que calificó la decisión como política y propagandística.



🗣️ En la misiva, señaló al secretario de Estado Marco Rubio y al subsecretario… pic.twitter.com/ivROG8iIka — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 14, 2026

En tanto, “Andy” López Beltrán defendió que Estados Unidos no cuenta con ningún motivo para haberle retirado el documento y, a través de una extensa carta, pidió que esta decisión sea aclarada.

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Sin embargo, el retiro de la visa al exsecretario de Organización de Morena ocurre después de varias controversias en las que se ha visto envuelto. Por lo anterior, la oposición relaciona la decisión de Estados Unidos con posibles actividades delictivas de “Andy”, y demanda una investigación exhaustiva.

Las controversias de “Andy” López Beltrán

“Andy” López Beltrán es conocido por ser el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y por haber sido secretario de Organización de Morena, cargo al cual renunció para buscar una diputación representando a Tabasco.

No obstante, se ha visto envuelto en varias controversias e investigaciones.

Andrés Manuel López Beltrán, "Andy". ı Foto: Cuartoscuro

Contratos millonarios a Amílcar Olán y otros amigos

En febrero de 2024, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Amílcar Olán, identificado como amigo cercano de “Andy”, adquirió un terreno en Villahermosa, Tabasco, por 1.5 millones de pesos, un valor seis veces menor a su valor real.

El terreno fue vendido por Luis Carlos Vizcarra Millán, dueño de la empresa Perfolat de México.

Reportaje de MCCI sobre compra de terreno a menor precio por parte de amigo de "Andy". ı Foto: Captura de pantalla

En la misma investigación, se revela que Romedic, empresa de Olán, recibió contratos por más de 490 millones de pesos con gobiernos de Morena en Tabasco y Quintana Roo, provenientes del extinto Insabi, para venta de medicamentos.

Colocación de amigos, “El Clan”, en el gobierno

Diversas investigaciones periodísticas de medios como MCCI o La Crónica de Hoy revelan que el círculo íntimo de amigos de “Andy” López Beltrán, a quienes opositores han denominado “El Clan”, ha ocupado cargos de gobierno.

Ejemplo de ello son Alejandro Calderón Alipi, en el IMSS-Bienestar; Alejandro Castro Jiménez, designado como coordinador general del proyecto del Malecón de Villahermosa sin haber concursado en una licitación pública; o Marath Bolaños, quien fue nombrado Secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Publicación en X de MCCI sobre el llamado "El Clan", amigos de "Andy" que han obtenido beneficios o cargos públicos. ı Foto: Captura de pantalla

Presunta participación en red de huachicol fiscal

Partidos de oposición como el PAN y el PRI han denunciado que “Andy” y otros personajes relacionados con los gobiernos de la Cuarta Transformación están directamente vinculados con redes de huachicol fiscal.

Una investigación de MCCI documentó que la empresa Portacelis Gas and Oil, una empresa ligada al ya mencionado Amílcar Olán, amigo de “Andy”, tuvo como proveedor a Ikon Midstream, empresa investigada en Estados Unidos por presunto contrabando transfronterizo de hidrocarburos.

Reportaje de MCCI sobre empresa relacionada con amigo de "Andy" con presuntos vínculos con huachicol fiscal. ı Foto: Captura de pantalla

Incluso, según información del medio Índice Político, una carpeta de investigación abierta por la FGR incluye declaraciones de testigos protegidos, quienes refirieron que bastaba con mencionar el nombre de “Andy” para frenar las inspecciones en las aduanas de embarque de combustible importado desde EU.

“Cuando se descarrile, ya va a ser otro pedo”: Otro caso de Amílcar Olán

Amílcar Olán, amigo de “Andy” también ha sido señalado como el responsable de ser el contratista principal de la compra del balasto utilizado en megaproyectos como el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

Después de que el segundo sufriera un descarrilamiento en diciembre de 2025, se cuestionó la calidad del balastro, lo cual, a su vez, motivó una investigación sobre la compra.

"Ya cuando se descarrile será otro pedo”



Y se descarriló…



Así decía Pedro Salazar Beltran (primo de Andy, José Ramón y Gonzalo, hijos de AMLO) a Amilcar Olan sobre la venta de balastro de mala calidad



Hoy 13 personas murieron por descarrilamiento del Tren Interoceánico pic.twitter.com/iDWGZQqRCL — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 29, 2025

Investigaciones periodísticas revelaron un audio atribuido a cercanos a “Andy” y Olán en donde confirma que la piedra se vendió a sobrecosto, lo cual justifica con la frase: “Ya cuando se descarrile, va a ser otro pedo”.

Compras lujosas en boutique Prada, en Japón

En julio de 2025, “Andy” López Beltrán fue captado en una lujosa boutique Prada en Tokio, Japón. Además, se reveló que, durante su viaje, se hospedó en un hotel de alto costo.

De acuerdo con una investigación de Aristegui Noticias, el morenista se habría gastado 177 mil 067 pesos durante su estancia en este viaje.

Captan a Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, junto al diputado Daniel Asaf Manjarrez de vacaciones en el lujoso hotel Okura de Tokio, en Japón https://t.co/scZTB7nG7Y — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 27, 2025

Lo mismo motivó críticas de opositores, quienes acusaron que los lujos de “Andy” y otros militantes de Morena contradicen los principios de austeridad que defiende esta fuerza política.

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