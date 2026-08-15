PAN exige al Gobierno dejar de ‘encubrir’ a Andy y al ‘clan López Beltrán’

El dirigente nacional de Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, exigió al Gobierno federal dejar de “encubrir” y permitir las investigaciones contra Andrés Manuel López Beltrán y sus colaboradores, a quienes se refirió como el “clan López Beltrán” y acusó de estar involucrados en actividades ilícitas.

A través de un mensaje en video, Romero Herrera se refirió al retiro de la visa estadounidense de “Andy” López Beltrán, y aseguró que este acto no fue arbitrario, sino en respuesta a un largo historial del exsecretario de Organización de Morena en delitos como el llamado huachicol fiscal.

Al centro, Andrés Manuel López Beltrán. ı Foto: Facebook, @PartidoMorenaMx

“Su nombre, el de ‘Andy’, aparece en una carpeta de investigación de la FGR por huachicol fiscal. Además, una empresa ligada a su íntimo amigo Amilcar Olán, ese de el de ‘Cuando se descarrile ya será otro tema’, importa combustible desde una empresa cuyas oficinas en Houston fueron cateadas por una investigación criminal por huachicol”, expresó el panista.

Jorge Romero acusó que, pese a esta evidencia, el Gobierno federal está protegiendo a López Beltrán y su “clan”, en el cual, acusó, se incluye también a su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera. ı Foto: Cuartoscuro

“¿De veras tú crees que el hijo hacía las cosas sin el consentimiento del papá? A ver, que quede claro, el hijo es lo que permitió el papá”, expresó Romero Herrera.

Por lo anterior, el dirigente panista lamentó que, mientras “Andy” y “sus amigotes” hicieron dinero gracias a sus presuntas actividades criminales, “Morena pretende premiarlo con una diputación y con fuero”.

Presidenta @Claudiashein, díganos… ¿Qué va a hacer en el caso de Andy?, ¿Actuará como Jefa de Estado o protegerá al clan López Beltrán? pic.twitter.com/YSSQJfozCn — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) August 15, 2026

Al respecto, Jorge Romero exigió a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera que investiguen al “clan López Beltrán”, y que lo hagan, dijo, con la misma celeridad con la que investigan a opositores y periodistas.

En este sentido, exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum “decidir si asume su papel de jefa de Estado o de encubrir al clan López Beltrán”.

Morena responde y acusa “entreguismo” del PAN

En respuesta al video del líder panista, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que tanto el proyecto del guinda como de la presidenta Claudia Sheinbaum es defender la soberanía del país “frente a cualquier injerencia extranjera”.

Te queda inmensa la frase “la patria es primero”, @JorgeRoHe.



La Presidenta @Claudiashein no solo actúa como jefa de Estado; es una patriota que sabe defender nuestra soberanía y al pueblo de México frente a cualquier injerencia extranjera. Nuestro Proyecto de Nación obtiene su… https://t.co/4B0QerxUEw — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) August 15, 2026

Al respecto, acusó que el PAN y otros “conservadores del pasado” siguen “buscando tutela en el extranjero”.

“Ayer fueron por Maximiliano; hoy celebran cualquier presión externa que crean útil contra Morena. En tu proyecto, las autoridades extranjeras mandan, el PAN obedece y México queda al final. Eso es entreguismo”, concluyó Montiel Reyes.

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