José Ramiro asegura que EU quitó visa a Andy para presionar a su padre, AMLO: ‘No quieren al chico, sino al grande’

José Ramiro asegura que EU no quiere "al chico", sino al "grande", en referencia a "Andy" y su padre, el expresidente AMLO.

José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, acusó que el retiro de la visa a su sobrino Andrés Manuel López Beltrán es una medida de presión de Estados Unidos para ir no contra “el chico”, sino contra “el grande”, es decir, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistado por medios de comunicación, José Ramiro fue cuestionado por su opinión sobre el retiro de la visa de su sobrino, a propósito de lo cual dijo que se trató de un “asunto político” y que “no tiene nada que ver con otro tema”.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Andrés Manuel López Beltrán informó que Estados Unidos canceló su visa y envió una carta al presidente Donald Trump, en la que calificó la decisión como política y propagandística.



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El secretario de Gobierno de Tabasco aseguró que, con medidas como ésta, Estados Unidos busca generar presión para cercar a su hermano, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, José Ramiro aseguró que la medida no funcionará debido a que “el pueblo de México está muy pendiente”.

“Realmente al que quiere no es al chico, sino al grande. Nada más que le están pensando los vecinos. [...] El pueblo de México está muy pendiente y pues hay que recordar la frase que decía mucho Andrés Manuel: Que no crean que el pueblo es tonto”, expresó el hermano del expresidente.

#EnPortada 📰 | Andrés Manuel López Beltrán informó que EU suspendió su visa para ingresar al país. El hijo del expresidente AMLO señaló a Marco Rubio y Christopher Landau como responsables de la medida y cuestionó a Donald Trump si estaba al tanto de la decisión.



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En el mismo sentido, José Ramiro fue cuestionado sobre si se ha reunido con su hermano, el expresidente Andrés Manuel, o con su sobrino, Andrés Manuel López Beltrán. En ambos casos respondió que no porque, dijo, están ocupados.

Por otro lado, José Ramiro se refirió al hecho de que se han cancelado más de un centenar de visas a funcionarios y políticos mexicanos, lo cual minimizó el secretario de Gobierno de Tabasco, quien dijo que es solo una medida para provocar “desprestigio”.

🔴José Ramiro López Obrador acusa trasfondo político en retiro de visa a “Andy”



El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, aseguró que la cancelación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tendría un… pic.twitter.com/T3sQIoX1sD — Azucena Uresti (@azucenau) August 15, 2026

“Es el desprestigio que creen ellos que logran hacer. Daño, desprestigio a los ciudadanos que están luchando para que en este país al pueblo de México le vaya mejor. Eso no lo hacían antes: ¿cuándo vieron ustedes que le retiraran una visa a uno de los políticos que estaban apoyando al neoliberalismo?”, expresó José Ramiro.

Al respecto, el secretario de Gobierno se refirió a los opositores, quienes exigen que se investigue a Andrés Manuel López Beltrán tras el retiro de su visa, y dijo que estos grupos “no traen nada”.

“No traen nada. Vete al territorio y vas a ver qué es lo que traen. No traen nada. Lo único que traen son los bots, esas granjas que se utilizan a través de los medios, de las redes. Pero váyanse abajo, váyanse al pueblo”, concluyó José Ramiro.

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