PAN exige incluir a ‘Andy’ López Beltrán en ‘lista negra’ del Gobierno federal tras retiro de visa

Legisladores del PAN pidieron investigar a Andy López Beltrán luego de la revocación de su visa para ingresar a Estados Unidos.

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió al Gobierno federal incluir a Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, en su presunta “lista negra” para investigarlo en lugar de confrontar a Estados Unidos por el retiro de su visa.

Legisladores federales y locales del PAN sostuvieron que la decisión de las autoridades estadounidenses debe ser tomada como una señal de posibles investigaciones, por lo que exigieron acciones contundentes por parte del Gobierno federal.

Retiro de visas no es por opiniones políticas, sino por sospechas de actos ilícitos, argumentan

Federico Döring, Ernesto Sánchez Rodríguez y Genoveva Huerta, legisladores federales del Grupo Parlamentario del PAN, cuestionaron que Estados Unidos tenga, según afirmaron, mayor información sobre presuntos actos delictivos cometidos en México que las propias autoridades mexicanas.

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Andrés Manuel López Beltrán, "Andy". ı Foto: Cuartoscuro.

Los panistas aseguraron que las autoridades estadounidenses no retiran visas únicamente por opiniones políticas, sino cuando existen elementos relacionados con investigaciones por presunta corrupción, opacidad o tráfico de influencias.

Los legisladores también criticaron la postura de Claudia Sheinbaum frente a Estados Unidos y calificaron como “indignante” que la respuesta del Gobierno mexicano sea cuestionar a las autoridades estadounidenses y enviar cartas de reclamo.

En tanto, Raúl Torres Guerrero, diputado migrante del PAN, rechazó que las acciones de Estados Unidos representen una “injerencia en la política mexicana”, como lo ha planteado el Gobierno federal, y afirmó que se trataría de investigaciones de carácter criminal.

Andrés Manuel López Beltrán junto a su padre, Andrés Manuel López Obrador. ı Foto: Redes sociales

“Le pedimos a la presidenta no victimice al hampón de Andy López Beltrán, que instruya a investigar el fondo del huachicol fiscal y entregue a Estados Unidos a los culpables”, señaló.

El legislador sostuvo que López Beltrán podría convertirse en un objetivo prioritario de las autoridades estadounidenses y cuestionó al Gobierno mexicano por no actuar contra quienes, acusaron, estarían involucrados en redes de corrupción y contrabando de combustibles.

Cuestiona si “Andy” busca diputación para obtener fuero

Por otro lado, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Mayuli Martínez Simón, exigió a Andy López Beltrán explicar la revocación de su visa estadounidense y responder a los cuestionamientos sobre su patrimonio, relaciones empresariales y presuntos vínculos con negocios y contratos.

“Andy tiene que explicar qué está pasando. Tiene que explicar cómo ocurrió esto de perder su visa. ¿De dónde viene su riqueza?”, cuestionó.

Andrés Manuel López Beltrán, "Andy". ı Foto: IG, @andresmanuellopezbeltran_

Martínez Simón señaló que persisten dudas sobre la relación de López Beltrán con personajes como Amílcar Olán, así como sobre negocios y contratos vinculados con su círculo cercano y señalamientos relacionados con el huachicol fiscal y obras como el Tren Maya.

La senadora panista también cuestionó si la búsqueda de una diputación federal por parte de López Beltrán tendría como objetivo obtener fuero constitucional.

“¿Será que por eso Andy López Beltrán busca una diputación federal? ¿Será que busca el fuero constitucional como un escudo para evitar dar la cara y responder todas estas dudas que tenemos?”, planteó.

Andrés Manuel López Beltrán ı Foto: Instagram @andresmanuellopezbeltran_

Advirtió que el fuero “no puede convertirse en un refugio para nadie” y sostuvo que, si López Beltrán no tiene nada que ocultar, debe comparecer públicamente y responder a los señalamientos.

“Si Andy no tiene nada que esconder, que dé la cara, que explique y que responda por sus actos”, remató.

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