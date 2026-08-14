Morena respalda a ‘Andy’ López Beltrán tras cancelación de visa de EU; acusa ‘injerencia política’

Morena cerró filas con Andrés Manuel López Beltrán y rechazó la cancelación de su visa, a la que consideró una medida de presión política.

Morena cerró filas con Andrés Manuel López Beltrán, luego de la cancelación de su visa estadounidense, y acusó a Estados Unidos de utilizar instrumentos migratorios como un mecanismo de “injerencia política” para intimidar a personas que, afirmó, defienden la soberanía nacional.

En un comunicado difundido este viernes, el partido sostuvo que México es un país “libre, independiente y soberano” y que corresponde exclusivamente a los mexicanos decidir, mediante las vías democráticas, el rumbo político de la nación.

#EnPortada 📰 | Andrés Manuel López Beltrán informó que EU suspendió su visa para ingresar al país. El hijo del expresidente AMLO señaló a Marco Rubio y Christopher Landau como responsables de la medida y cuestionó a Donald Trump si estaba al tanto de la decisión.



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Morena respaldó además las declaraciones realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que la cancelación de visas a personas políticamente expuestas no constituye, por sí misma, una prueba de la comisión de algún delito o irregularidad.

“Ante la cancelación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena expresa su rechazo al uso de instrumentos migratorios como mecanismo de injerencia política”, señaló el partido.

El partido oficialista sostuvo que la medida migratoria representa un “mensaje político dirigido a intimidar” a quienes defienden la soberanía de México.

Reitera que relación México - EU debe ser con respeto a soberanías

Morena señaló que la relación bilateral entre México y Estados Unidos debe mantenerse bajo principios de respeto mutuo, cooperación y coordinación, pero rechazó cualquier intento de subordinación o presión externa para influir en la política mexicana.

🚨🇲🇽 Andy López Beltrán enfrenta fuertes críticas de la oposición tras la cancelación de su visa por parte de EU.#AndyLópezBeltrán #AlitoMoreno #JorgeÁlvarezMáynez #PAN pic.twitter.com/evqApLozVI — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 14, 2026

“La relación entre México y Estados Unidos debe sostenerse en el respeto mutuo, la cooperación y la coordinación, pero nunca en la subordinación o las presiones en nuestra patria”, afirmó.

El partido agregó que el actual proyecto político mexicano, al que calificó como “humanista”, ha establecido límites frente a lo que denominó prácticas de “entreguismo y subordinación”.

Irregularidades deben ser procesadas por autoridades nacionales, asegura

Ante la controversia generada por la cancelación de la visa de López Beltrán, Morena llamó a su militancia y a la ciudadanía a informarse y evitar que decisiones tomadas fuera del país sustituyan las instituciones mexicanas.

🇲🇽🇺🇸 Sheinbaum descarta un conflicto diplomático con EU por el retiro de la visa a Andy López Beltrán, pero acusó que la medida tiene un trasfondo político.



Durante la Mañanera, la Presidenta sostuvo que cualquier señalamiento contra un mexicano debe estar respaldado con… pic.twitter.com/gvxvDxuJJ2 — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 14, 2026

El partido consideró que cualquier señalamiento sobre posibles irregularidades debe ser procesado por las autoridades correspondientes y mediante los mecanismos institucionales.

“Hacemos un llamado a nuestra militancia y a la ciudadanía a informarse y no permitir que decisiones tomadas en el extranjero sustituyan las instituciones mexicanas”, expresó.

En ese sentido, Morena defendió el derecho de sus integrantes a participar en el debate político y a defender el proyecto de la Cuarta Transformación sin que ello, sostuvo, derive en campañas internacionales destinadas a desacreditarlos.

Se equivocan quienes recurren a instancias extranjeras para buscar presiones: Morena

El CEN de Morena también lanzó un señalamiento contra quienes, desde México, recurren a instancias extranjeras para buscar presiones o sanciones contra sus adversarios políticos.

📌📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa:



Ante la cancelación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, Morena reafirma la defensa de la soberanía nacional



México es un país libre, independiente y soberano. Corresponde exclusivamente al pueblo de México decidir,… pic.twitter.com/z0R4BhrEEf — Morena (@PartidoMorenaMx) August 14, 2026

“Se equivocan quienes desde México acuden al extranjero buscando presiones o sanciones contra sus adversarios políticos para evadir las responsabilidades sobre sus actos de corrupción que deben enfrentar ante las instituciones nacionales”, afirmó el partido.

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