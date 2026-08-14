Ignacio Mier defiende a Andy López Beltrán; rechaza que retiro de visa implique un proceso judicial

El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, afirmó que la cancelación de visas no debe interpretarse como resultado de un procedimiento judicial, en referencia al retiro del documento estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y llamó a evitar el “circo mediático” y las descalificaciones políticas.

A través de sus redes sociales, el legislador sostuvo que la medida responde a una estrategia de presión política y psicológica, por lo que pidió no confundirla con la existencia de un expediente judicial.

“No se confundan. La cancelación de visas es arquitectura psicológica y política, no un expediente judicial”, señaló Mier Velazco.

No se confundan. La cancelación de visas es arquitectura psicológica y política, no un expediente judicial.



Caer en la vulgaridad callejera y el circo mediático solo expone el oportunismo de quienes, desde el conservadurismo entreguista, validan la injerencia y se arrodillan… — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) August 14, 2026

El pronunciamiento ocurre después de que López Beltrán diera a conocer el retiro de su visa para ingresar a Estados Unidos, decisión que colocó nuevamente en el centro del debate político la relación entre ambos países y el alcance de este tipo de medidas migratorias.

El morenista también cuestionó a quienes, desde posiciones conservadoras, respaldan lo que calificó como injerencia de Estados Unidos en asuntos nacionales.

Criticó que estos sectores recurran, dijo, a la confrontación pública para intentar justificar sus propias posturas.

“Caer en la vulgaridad callejera y el circo mediático solo expone el oportunismo de quienes, desde el conservadurismo entreguista, validan la injerencia y se arrodillan ante EE.UU., queriendo expiar sus culpas”, afirmó.

Ante este escenario, Mier Velazco llamó a mantener una postura institucional y centrada en las normas, al tiempo que defendió la soberanía nacional.

“Cabeza fría, rigor normativo y defensa firme de la soberanía”, expresó el senador.

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FGR