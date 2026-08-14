PAN exige a FGR citar a López Beltrán por señalamientos sobre huachicol fiscal.

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) citar a Andrés Manuel López Beltrán y abrir una investigación sobre posibles vínculos con huachicol fiscal, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y negocios relacionados con personas de su círculo cercano.

Acción Nacional sostuvo que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el retiro de su visa estadounidense y cuestionó su reacción ante esa medida. “Ahora ‘Andy’ se declara perseguido, ataca a las autoridades estadounidenses y califica la decisión como una ‘canallada’”, señaló la organización política en un comunicado difundido este jueves.

Según el documento, el nombre de López Beltrán aparece en un testimonio incorporado a una carpeta de investigación de la FGR relacionada con una presunta red de contrabando de combustibles desde las aduanas. El PAN aseguró que un testigo declaró que bastaba mencionar que determinado cargamento era “un tema de Andy” para intentar frenar las revisiones federales.

Por otra parte, Acción Nacional colocó entre sus señalamientos la relación de Andrés Manuel López Beltrán con el empresario Jorge Amílcar Olán. También afirmó que Portacelis Gas and Oil, compañía que vinculó con ese entorno empresarial, importó combustible suministrado por Ikon Midstream, cuyas oficinas en Houston, de acuerdo con el pronunciamiento, quedaron bajo cateo dentro de una investigación criminal estadounidense por presunto contrabando y posibles nexos con organizaciones delictivas.

Andrés Manuel López Beltrán envió una carta a Donald Trump para reclamar la cancelación de su visa estadounidense y cuestionar el acto. ı Foto: Especial.

“La justicia tiene que llegar”

Dentro de sus demandas, el PAN pidió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revise cuentas, transferencias, contratos y operaciones financieras relacionadas con López Beltrán y personas cercanas. “Si existen elementos suficientes, deben congelarse las cuentas y asegurarse los bienes involucrados”, planteó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum también quedó incluida entre las exigencias formuladas por el partido. La dirigencia reclamó que la mandataria informe qué conoce su administración sobre la decisión migratoria estadounidense y si recibió datos de autoridades de ese país relacionados con el caso.

Mientras tanto, Acción Nacional pidió a López Beltrán publicar completa la notificación que recibió, explicar el origen de sus recursos y aclarar sus relaciones con Amílcar Olán y empresarios beneficiados durante el sexenio anterior. Además, demandó a Morena suspender cualquier eventual candidatura a su favor.

Acción Nacional cerró su posicionamiento con una petición para que las autoridades mexicanas esclarezcan los señalamientos. “Todos los caminos llevan a Andy. Ahora la justicia tiene que llegar”, sostuvo.

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JVR