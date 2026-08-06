Señalan la agenda de Andy

Parece que los argumentos que han dado tanto la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, como la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, Citlalli Hernández, no han sido suficientes para justificar los pasos que ha dado Andrés Manuel López Beltrán desde que abandonó la cúpula del movimiento. Ellas dijeron que no es que el hijo del expresidente ande violando la ley con acciones de campaña adelantada —¡cómo creeen!— sino que simplemente está obedeciendo al “activismo territorial” que la propia 4T le ha encomendado. Para la oposición, eso es puro cuento mareador, por eso el diputado federal Juan Ignacio Zavala y el consejero del Poder Legislativo, Juan Miguel Castro Rendón, ambos de Movimiento Ciudadano, presentaron una queja ante el INE por actos proselitistas anticipados. Según los denunciantes, tanto Andy como otros morenistas violan sistemáticamente la Constitución sin la menor vergüenza. “Lo hemos dicho una y otra vez. No dejaremos de denunciar”, adelantaron.