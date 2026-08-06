De lo malo a lo feo

Dicen que el que de plano sí tiene hambre de polémica es el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña, que esta vez se colgó de los desafortunados comentarios que hicieron las diputadas locales poblanas —del mismo partido— Nayeli Salvatori y Grace Palomares. Ambas se convirtieron en el centro del rechazo público por participar en un programa de Internet en el que abordaron aspectos de la vejez sin el menor respeto o sensibilidad —ni siquiera vale la pena repetir lo que dijeron—. El punto es que al aluvión de reacciones que cayeron contra las legisladoras dentro y fuera del movimiento guinda —incluida la de la Presidenta Claudia Sheinbaum— se sumó Noroña, comentan, nada más para empeorar las cosas: “No sean prejuiciosas”, declaró el político, quien pidió a Salvatori y a Palomares abrir sus horizontes: “…deberían probar de repente un viejito, vale la pena”, les recomendó el senador a sus jóvenes compañeras, cuestionadas en las redes por compartir a sus seguidores su rechazo hacia los hombres mayores de 45. ¡Qué tal!

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