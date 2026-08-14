EU reactiva exportación de aguacate michoacano

Tras más de una semana de freno por motivos de seguridad, Estados Unidos reanudó ayer la inspección y exportación de aguacate desde Michoacán. La reapertura, sin embargo, no modificó la evaluación de riesgo sobre la entidad, que permanece en el máximo de su sistema de alertamiento, con una recomendación expresa a sus ciudadanos de no viajar al estado.

La decisión ocurrió tras una evaluación integral de las condiciones de seguridad, así como de las medidas aplicadas por autoridades mexicanas para permitir el regreso de los inspectores estadounidenses a las zonas productoras para establecer las labores de supervisión necesarias para la exportación del aguacate.

El Dato: El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla celebró la reanudación total de las actividades oficiales de EU en Michoacán y agradeció a la Presidenta por su apoyo.

Columba López, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, atribuyó la reapertura al diálogo entre ambos gobiernos. “Gracias al trabajo conjunto entre autoridades de México y Estados Unidos, productoras y productores, se reanuda de manera total la inspección y exportación de aguacate en Michoacán”, escribió en redes sociales.

Desde la representación estadounidense, el embajador Ronald Johnson reconoció la participación del Gobierno de México, particularmente a su

Gabinete de Seguridad, por “las acciones y la estrecha coordinación que hicieron posible esta reanudación total de manera eficiente”.

Al igual que Columba López, el diplomático vinculó el acuerdo de reapertura con la cooperación entre las administraciones de Donald Trump y la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Al trabajar juntos, protegemos a nuestra gente, nuestra producción de alimentos, cadenas de suministro y el comercio legítimo que beneficia a productores y consumidores de nuestros países”, sostuvo.

1,557 Elementos de la GN reforzaron la seguridad en la entidad

En un comunicado, Johnson consideró que el restablecimiento también muestra los alcances de la coordinación bilateral: “Cuando los Estados Unidos y México trabajan juntos, logramos resultados que fortalecen la seguridad y la prosperidad de nuestras naciones”.

Washington precisó, sin embargo, que la recuperación de sus actividades no modifica la alerta grado 4 emitida por el Departamento de Estado para Michoacán. En este nivel de riesgo se pide a los ciudadanos estadounidenses seguir de cerca la información local, así como mantener comunicación constante con familiares y amigos sobre su ubicación.

Entre las medidas de precaución, el gobierno norteamericano también recomienda inscribirse en el Programa de Inscripción del Viajero Inteligente, conocido como STEP por sus siglas en inglés, llamar al 911 en caso de emergencia y contactar a la Embajada de Estados Unidos cuando se requiera asistencia.

Las autoridades estadounidenses señalaron que continuarán con el seguimiento de las condiciones en Michoacán y ajustarán sus actividades si la situación de seguridad lo requiere. La Embajada no detalló cuáles operaciones adicionales, aparte de la inspección del aguacate, permanecieron restringidas durante el periodo previo a la reanudación.

Entre las acciones desplegadas por México estuvo el refuerzo de la seguridad en Michoacán con mil 557 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, enviados a la entidad desde el 6 de agosto para sumarse a las operaciones que ya mantenían la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina.

Durante ese periodo, las autoridades también desplegaron sendos operativos contra grupos señalados por extorsionar a productores de aguacate y limón, con detenciones y cateos en Uruapan y Ziracuaretiro.

Harfuch y Trevilla revisan operativo con productores

| Por Elizabeth Hernández |

Los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, se reunieron ayer con productores de aguacate en Morelia, Michoacán, para revisar el dispositivo desplegado en las zonas de cultivo, empaque y traslado del fruto.

La reunión se realizó a puerta cerrada en la XXI Zona Militar y, hasta el cierre de la jornada, las autoridades federales no anunciaron nuevos despliegues ni modificaciones a la estrategia vigente. La revisión ocurrió sin la participación del Gobierno de Michoacán, pese a que las acciones de seguridad se desarrollan en coordinación con autoridades estatales.

El Tip: En el 1.er semestre de 2026 productores mexicanos exportaron 730 mil 395 toneladas de aguacate a EU.

Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de la entidad, confirmó que la administración local no recibió convocatoria para asistir y señaló que desconocía las razones por las que quedó fuera de la reunión. El funcionario planteó que los propios productores pudieron solicitar una conversación directa con las autoridades federales.

Fuentes cercanas al encuentro señalan que las pláticas se concentraron en las medidas aplicadas después de que Washington suspendió temporalmente las labores de sus inspectores por motivos de seguridad. Entre las acciones previas están el refuerzo militar y de la Guardia Nacional, además de bases para proteger empacadoras, carreteras y puntos de inspección ligados a la exportación.

Otro componente que se trató en la reunión fue la concentración de inteligencia en Uruapan, Zamora y Los Reyes, donde las autoridades buscan contener la extorsión contra productores y empresas de distintos rubros comerciales.

Horas antes, Estados Unidos confirmó la reanudación total de sus actividades en la entidad y restableció las operaciones necesarias para la inspección y exportación de aguacate, lo que habría dado motivo para acelerar esta reunión.