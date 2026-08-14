Último equipo de futbol regresa y repatrían a 36

DESPUÉS DE DÍAS de incertidumbre tras el sismo registrado en Colombia el lunes pasado, México completó este jueves el regreso de 118 personas vinculadas con equipos de futbol infantil y trasladó, además, a 36 más en un avión militar que había llevado ayuda humanitaria a las zonas golpeadas por el terremoto.

Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), agradeció las gestiones de la Cancillería colombiana y el apoyo que permitió concretar ambos traslados. “Todo nuestro agradecimiento a la sociedad civil y a las aerolíneas, cuya solidaridad y disposición fueron fundamentales para poder llevar a cabo con éxito este proceso”, expresó.

281 colombianos han muerto por el terremoto

El último equipo infantil en salir fue “Pumas Baja”. Sus integrantes abordaron por la mañana un vuelo comercial con destino a Tijuana, Baja California, mientras los conjuntos “Leyenda Obeliz” y el representativo de Nayarit ya habían llegado al país una noche antes. Con ese traslado concluyó la operación organizada para sacar a los menores y a sus acompañantes.

Horas antes, un C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

A bordo viajaban otros mexicanos que habían permanecido en Colombia durante la emergencia y que pudieron volver en una de las aeronaves que forma parte del puente de ayuda humanitaria entre ambas naciones.

El avión despegó del aeropuerto de Matecaña, en Pereira, una de las zonas afectadas por el sismo. Personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Defensa Nacional acompañó al grupo durante el trayecto. Las autoridades informaron que todos llegaron a salvo y en buen estado de salud.

La Embajada de México en Colombia mantiene contacto con otros connacionales que todavía buscan salir del país. El personal diplomático realiza gestiones con aerolíneas comerciales para encontrar opciones de traslado.

También existe atención para mexicanos que tuvieron que abandonar los hoteles donde se hospedaban debido a daños estructurales provocados por el sismo. La representación mexicana apoya su reubicación y mantiene abiertos los canales de asistencia consular.