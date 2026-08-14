Defienden presupuesto apegado a la austeridad

LA SUPREMA Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defendió el anteproyecto de presupuesto 2027 que aprobó el pasado 6 de agosto, del que la ministra Lenia Batres se distanció.

En un comunicado, precisó que la elaboración de este presupuesto “responde a una política de administración responsable de los recursos”.

Tras los señalamientos hechos por Batres sobre incrementos solicitados y la reactivación de un seguro de gastos médicos mayores, la Corte aclaró que dicho proyecto está basado en criterios de austeridad, “pero también debe garantizar que la institución cuente con las condiciones necesarias para operar con eficiencia”.

Durante los ejercicios fiscales 2025 y 2026, explicó, la SCJN enfrentó reducciones relevantes respecto de los recursos originalmente solicitados. “En 2025, la reducción fue de 12 por ciento, equivalente a 714.4 millones de pesos, mientras que en 2026 fue de 11.2 por ciento, por 661 millones de pesos”.

Al no recibir esos fondos, tuvo que eliminar algunas prestaciones, cancelar aumentos salariales, suprimir 83 plazas administrativas y becas para el personal: “En este contexto, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la SCJN para 2027 representa un crecimiento equivalente a 12.7 por ciento en términos reales, considerando el impacto de la inflación”.

De estos recursos plantados, “ocho de cada 10 pesos serán destinados a cubrir los sueldos y prestaciones previstas en la ley”. Además, ninguna de las remuneraciones “excede la establecida” para la Presidenta de la República.

En relación con la restauración del seguro de gastos médicos mayores, el tribunal constitucional aclaró que éste sería en favor de todo el personal de la institución, con excepción de las ministras y los ministros y “estaría sujeta a la disponibilidad presupuestal en caso de aprobarse por la Cámara de Diputados”.