Y hablando de los hijos del expresidente, fue el mayor, José Ramón López Beltrán, el que ayer no quiso dejar la oportunidad de dedicar un “hasta siempre, Comandante”, a propósito del centenario de Fidel Castro. “Hoy se cumplen 100 años del natalicio de Fidel Castro. Nunca se conocieron en persona. Ni una llamada, ni un apretón de manos. Y sin embargo, pocas amistades fraternas fueron tan reales. En 2010, cuando casi todos daban por terminada la carrera de Andrés Manuel López Obrador, Fidel leyó “La mafia que se adueñó de México” y escribió lo que nadie más se atrevía: que en 2006 había ganado y no lo dejaron gobernar, y que sería “la persona de más autoridad moral y política de México”. Ocho años después, el pueblo le dio la razón. López Obrador lo dijo siempre: Fidel fue el único dirigente de la izquierda mundial que entendió lo que representaba nuestro movimiento cuando éramos oposición, y lo respaldó con reflexiones, con escritos y con hechos. Un gigante —a la altura de Mandela— que supo que la dignidad de los pueblos no se negocia. No se conocieron. No hizo falta”, escribió José Ramón. Uf.