¿Listas o ecosistema digital?

Vaya cantidad de polvo el que levantó y sigue levantando la presentación en la sección ‘Derecho de Réplica’ de la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, de una serie de nombres de periodistas, medios y políticos de oposición. Después de que varias voces compararon el ejercicio con las listas que en su momento difundieron algunos regímenes totalitarios en la historia global —el vocero de los priistas en San Lázaro, Rubén Moreira, no dejó pasar la oportunidad de hacer un símil con los gobiernos de Hitler o Stalin—, la morenista tuvo que volver a la esfera pública para aclarar que aquello no era “una lista negra” para señalar enemigos del Gobierno. “Lo que presentamos fue un análisis sobre cómo funciona un ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias y quiénes aparecen en ese sistema”, dijo la funcionaria a través de un video que, nos dicen, no terminó de convencer a muchas y muchos que quedaron ahí aludidos y que hasta salieron a proclamar su orgullo por aparecer.