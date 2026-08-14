Llamó la atención el pleito en el que se enfrascaron los gobiernos de Durango y Zacatecas, debido a reportes de desplazamiento de grupos criminales de un estado a otro. Y es que, nos cuentan, ambas entidades pasaron, en cuestión de días, de un discurso de coordinación en materia de seguridad a un enfrentamiento público con muy serias acusaciones. Dicen que ante señalamientos del gobierno zacatecano, encabezado por el morenista, David Monreal, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, rechazó que existiera información oficial que confirmara el ingreso de grupos delictivos a través de los límites territoriales de ambos estados y retó a su vecino a que, si cuentan con datos, los compartan por los canales institucionales, no mediante declaritis: “Que no nos quieran embarrar”, dijo Villegas, que defendió la tranquilidad de Durango. Zacatecas elevó el tono y en una conferencia el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes, rechazó que informar sobre la movilidad de grupos criminales implique responsabilizar a Durango. Reacción desde luego mal vista por su homólogo duranguense, Héctor Vela. Tsss.