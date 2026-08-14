Piden “otra certificación” a rescatistas mexicanos

Los rescatistas mexicanos que se alistaban para auxiliar a Colombia tras el sismo de 7.4 grados que se registró el pasado lunes, y que han colaborado con más de 90 países en labores ante desastres naturales, no pudieron brindar su apoyo debido a que el gobierno de Abelardo de la Espriella rechazó que participaran brigadistas no certificados, confirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“La brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas no fue aprobada por el gobierno de Colombia. Han ido a 98 países a rescatar y a trabajar por la gente, solidariamente”, señaló.

El Dato: El Gobierno destacó la experiencia de las Fuerzas Armadas en este tipo de emergencias, particularmente a través del Plan DN-III-E de la Defensa y el Plan Marina de la Semar.

Al inicio de su conferencia de prensa, la mandataria precisó que los rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional no viajaron hacia el país sudamericano, como lo informó el miércoles. “Ayer comenté que a Colombia habían ido los rescatistas, la Brigada de Rescatistas del Ejército. Pero no. Pidieron certificación por parte de Colombia; están certificados, pero ahora piden otra”, declaró.

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Además, sostuvo que, a pesar de esto, el grupo se mantendrá atento para viajar en el momento que se le requiera. “Son buenísimos los rescatistas de México. Tienen una gran experiencia y están certificados. Han trabajado en muchos lugares del mundo. Nosotros ofrecemos la solidaridad; ya depende del país si la recibe o no, pero ahí están, han ido a todo el mundo; entonces, depende más bien del gobierno de Colombia, que ellos decidan”, explicó.

Sheinbaum Pardo negó que esto consista en un conflicto con el presidente colombiano y aclaró que únicamente comparte la información que se le hizo llegar. No obstante, el Gobierno de México mantendrá el envío de apoyo por medio de despensas y otros insumos requeridos por la población colombiana.

“A ver, repito: no es un conflicto, no hay un problema, sólo estoy informando la solidaridad que ofreció México. Colombia dijo: ‘Queremos despensas, queremos medicamentos; pero, rescatistas, necesitamos una certificación’. Entonces, eso es, es la información.

“No hay ni problema ni… sencillamente… Ayer dije que fueron los rescatistas, porque no tenía toda la información. Y ya hoy en la mañana, bueno, desde ayer, pero hoy en la mañana me lo confirmó el general secretario y el secretario de Relaciones Exteriores, que estaban solicitando esto, y por eso no habían ido los rescatistas. Entonces, es información, hasta ahí nada más”, declaró.

En el segundo puente aéreo, México envió 19 toneladas de víveres, medicamentos y material de curación para las zonas afectadas, con lo que ya suman 38.5 toneladas de ayuda transportada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Dos aeronaves de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron a las 07:30 horas desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México. Su destino fue el Aeropuerto Internacional Matecaña, ubicado en Pereira, departamento de Risaralda, uno de los puntos más golpeados por el sismo y que se ha convertido en el centro para canalizar la asistencia.

La operación concluirá este viernes con una tercera misión logística para llevar más suministros a las zonas afectadas.

En esta segunda entrega se transportaron 650 despensas, equivalentes a 15 toneladas, y cuatro adicionales de insumos médicos, entre los que se incluyen medicamentos y material de curación.

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| Por Elizabeth Hernández |

DESPUÉS DE DÍAS de incertidumbre tras el sismo registrado en Colombia el lunes pasado, México completó este jueves el regreso de 118 personas vinculadas con equipos de futbol infantil y trasladó, además, a 36 más en un avión militar que había llevado ayuda humanitaria a las zonas golpeadas por el terremoto.

Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), agradeció las gestiones de la Cancillería colombiana y el apoyo que permitió concretar ambos traslados. “Todo nuestro agradecimiento a la sociedad civil y a las aerolíneas, cuya solidaridad y disposición fueron fundamentales para poder llevar a cabo con éxito este proceso”, expresó.

281 colombianos han muerto por el terremoto

El último equipo infantil en salir fue “Pumas Baja”. Sus integrantes abordaron por la mañana un vuelo comercial con destino a Tijuana, Baja California, mientras los conjuntos “Leyenda Obeliz” y el representativo de Nayarit ya habían llegado al país una noche antes. Con ese traslado concluyó la operación organizada para sacar a los menores y a sus acompañantes.

Horas antes, un C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

A bordo viajaban otros mexicanos que habían permanecido en Colombia durante la emergencia y que pudieron volver en una de las aeronaves que forma parte del puente de ayuda humanitaria entre ambas naciones.

El avión despegó del aeropuerto de Matecaña, en Pereira, una de las zonas afectadas por el sismo. Personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Defensa Nacional acompañó al grupo durante el trayecto. Las autoridades informaron que todos llegaron a salvo y en buen estado de salud.

La Embajada de México en Colombia mantiene contacto con otros connacionales que todavía buscan salir del país. El personal diplomático realiza gestiones con aerolíneas comerciales para encontrar opciones de traslado.

También existe atención para mexicanos que tuvieron que abandonar los hoteles donde se hospedaban debido a daños estructurales provocados por el sismo. La representación mexicana apoya su reubicación y mantiene abiertos los canales de asistencia consular.