MC denuncia a ‘Andy’ López Beltrán ante el INE por actos anticipados de campaña

La confrontación política rumbo a las elecciones de 2027 sumó un nuevo capítulo. El vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Juan Zavala, anunció la presentación de una denuncia contra Andrés Manuel López Beltrán y otros integrantes de Morena, a quienes acusó de violar la Constitución mediante actos anticipados de campaña.

“Denunciamos a Andy López Beltrán y otros militantes de Morena que violan sistemáticamente la Constitución y la ley haciendo actos anticipados de campaña a todas luces y sin la menor vergüenza”, escribió el legislador en sus redes sociales.

El emecista sostuvo que la legislación vigente es suficiente para garantizar la equidad de las contiendas y aseguró que el problema radica en su incumplimiento. “Lo hemos dicho una y otra vez: la mejor reforma electoral es cumplir con las leyes vigentes. Lo contrario es burlarse del pueblo de México”, señaló.

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La denuncia coloca a López Beltrán en el centro de la contienda política, al señalar que sus recorridos por el sexto distrito electoral de Tabasco constituyen una muestra de la estrategia territorial que Morena impulsa para preparar la sucesión intermedia de 2027. De acuerdo con el documento, el morenista anunció el inicio de visitas a las 170 secciones electorales de la demarcación, precisamente la misma en la que ha expresado su interés por contender por una diputación federal.

Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena. ı Foto: Facebook, @XHVXTabascoLaGrandeDeTabasco

Movimiento Ciudadano sostiene que la referencia explícita a las secciones electorales, la distribución de propaganda y la difusión de videos en redes sociales demuestran la existencia de un plan de posicionamiento político fuera de los tiempos establecidos por la legislación electoral.

Sin embargo, el alcance de la denuncia va más allá del hijo del exmandatario. El partido naranja argumenta que las actividades forman parte de una estructura nacional coordinada desde la dirigencia de Morena, en la que participan la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel; la titular de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández; la senadora con licencia Andrea Chávez, y el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

El documento sostiene que la denominada estrategia de la “defensa de la transformación” es, en realidad, un mecanismo destinado a medir el nivel de aceptación de los aspirantes antes del arranque formal del proceso electoral, mediante recorridos, visitas domiciliarias y campañas de difusión en redes sociales.

En el caso de López Beltrán, la denuncia adquiere una dimensión especial debido a su posición dentro de la estructura partidista y a su creciente protagonismo en la vida interna de Morena. Movimiento Ciudadano argumenta que el actual dirigente cuenta con la capacidad de articular redes territoriales y capitalizar políticamente la presencia del obradorismo en Tabasco.

Los dirigentes de Movimiento Ciudadano también retomaron declaraciones de Ariadna Montiel, quien defendió las actividades de López Beltrán y afirmó que los militantes tienen la tarea de recorrer el territorio, distribuir el periódico Regeneración y convencer a más personas de respaldar el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

La disputa, sin embargo, trasciende el terreno jurídico. A poco más de un año del arranque formal del proceso electoral, la denuncia abre un nuevo frente político entre la oposición y Morena, justo en el momento en que distintas figuras del oficialismo comienzan a ganar presencia en los estados y a perfilarse como posibles candidatos.

Denunciamos a Andy López Beltrán y otros militantes de MORENA que violan sistemáticamente la Constitución y la ley haciendo actos anticipados de campaña a todas luces y sin la menor vergüenza.



Lo hemos dicho una y otra vez: la mejor reforma electoral es cumplir con las leyes… pic.twitter.com/REIQX0xFHf — Juan Zavala G. (@JZavalaGt) August 6, 2026

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