Crean un comité pro liberación de Ruffo

Un total de 44 exfuncionarios, académicos y activistas integraron el Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo Appel para impulsar una campaña nacional e internacional que exige su excarcelación y que el exgobernador de Baja California enfrente desde su domicilio el proceso penal en su contra.

Verónica Ruffo Sánchez, hija del exmandatario, afirmó que la vida de su padre corre peligro en el penal del Altiplano. Explicó que tuvo una cirugía en ambas caderas hace 10 meses, padece dolores de espalda y pies y no ha recibido artículos básicos porque el centro impide a la familia depositarle dinero hasta el 19 de agosto. También denunció llamadas de extorsión, retrasos en documentos necesarios para la defensa y restricciones de visitas.

El Dato: Entre los integrantes del comité destacan Mariclaire Acosta, María Amparo Casar, Renato Sales, Vicente Fox, Clara Jusidman, Israel Rivas y Edmundo Jacobo.

La primera ruta del comité es promover un amparo para modificar la medida cautelar. Los abogados llevarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU. Sus integrantes consideran desproporcionado su internamiento en una prisión de máxima seguridad y acusan violaciones al debido proceso.

Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos México ante el INE, planteó la prisión domiciliaria como primer objetivo y sostuvo que la edad del acusado, el tipo de imputación y la falta de elementos que lo identifiquen como amenaza nacional no justifican ese régimen. El excanciller Jorge Castañeda propuso acudir a embajadas, la oficina de la ONU-Derechos Humanos en México y Amnistía Internacional.

Para extender la campaña, instalarán representaciones en Tijuana, Ensenada y Mexicali. En la Ciudad de México harán acciones informativas en puentes y avenidas, además de un sitio web que concentrará materiales para su distribución.

La hija del exgobernador transmitió las palabras que su padre le pidió comunicar durante el único encuentro que han sostenido en prisión. “Reflexión y unión. Yo no quiero que haya ataques, quiero la unidad de la ciudadanía en México”.