UNAM frena contrato por hasta más de 100 mdp a firma de criticado examen

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rescindió de manera anticipada el contrato que formalizó a inicios de año con la empresa Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., tras la crisis derivada de los puntajes por encima de lo habitual tras la aplicación de los exámenes en línea, lo cual llevó a que la integridad del proceso de admisión a la máxima casa de estudios del país fuera puesta en duda.

La decisión forma parte de las acciones con las que esta institución académica continuará la investigación para conocer el origen de las irregularidades detectadas; para ello, además, se emprenderán tres auditorías, una de ellas correrá a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El Dato: Respecto a los 10 amparos que se han presentado contra el examen de control, el abogado Hugo Concha comentó que no garantizan que el juzgado acepté y resuelva a su favor.

El abogado de la máxima casa de estudios, Hugo Concha, explicó que la finalización del contrato antes de lo acordado permitirá que se emprendan los análisis necesarios que lleven al deslinde de responsabilidades, luego de que la empresa entregue a la universidad las bases de datos con las que cuenta.

TE RECOMENDAMOS: Proliferan falsas soluciones Estafa promete exentar en la prueba de control

“Con la empresa Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., se está llevando a cabo la terminación anticipada del contrato a efecto de estar en condiciones para hacer los análisis necesarios y, en su caso, el deslinde correspondiente. Implica finalizar con las obligaciones de entrega de cierre que comprenden, entre otras cosas, que la universidad recibe todas las bases de datos de los exámenes para tener la información para lo que sea necesario, para las revisiones posteriores y, en algunos casos, acciones legales que la universidad ha llevado a cabo”, dijo.

El contrato se formalizó el 23 de marzo de 2026, bajo términos de tener un alcance de 154 mil a 385 mil aspirantes, con un costo unitario de 227.65 pesos más IVA (264.31 total).

A la fecha, el monto pagado a la empresa ha sido de 69 millones 189 mil 760.36 pesos, de los cuales 41 millones 907 mil 830.75 corresponden a 158 mil 558 aspirantes de licenciatura y 27 millones 281 mil 929.63 pesos por 103 mil 221 aspirantes de bachillerato.

En cuanto a las auditorías, una será en materia tecnológica y se llevará a cabo junto a la empresa involucrada, y se designará de común acuerdo a una firma especializada para que analice exhaustivamente el proceso y el sistema que se utilizó.

La segunda será una interna que determinará la Contraloría de la UNAM, para revisar el proceso de contratación. La tercera estará en manos de la ASF, la misma que fue solicitada directamente por el rector desde el pasado 4 de agosto.

Esta revisión se realizará con el objetivo de que el órgano verifique que la normatividad se haya aplicado correctamente y se deslinden las responsabilidades, si es que las hubiera, así como señalar las áreas que necesitan mejorar en el proceso de adjudicación y ejecución.

El abogado subrayó que la UNAM no tiene interés alguno en proteger a la empresa, pero tampoco emprender acusaciones sin evidencia. “Eso es muy delicado. Entonces, justamente por eso hemos llegado a estas decisiones, de llevar a cabo auditorías con los entes especializados que hacen la tecnológica”, dijo.

Por su parte, el secretario administrativo de la UNAM, Tomás Humberto Rubio, aclaró que la presentación del examen de control no tendrá ningún costo para los aspirantes, aunque aclaró que este será costeado con los ingresos extraordinarios que autogenera la institución.

“No se cobrará nuevamente a ningún aspirante, y quiero decir con cuidado esto: el presupuesto que tan cuidadosamente propone el Ejecutivo federal y nos apoya el Legislativo de este país, está para las funciones sustantivas de nuestra universidad y quienes integran su comunidad. Los procesos de selección todavía no son de integrantes de la comunidad universitaria y se pagan con ingresos extraordinarios”, dijo.

Segunda vuelta

Aplicación será entre el 12 y el 19 de agosto en 4 ciudades del país:

• León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto.

• Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto.

• Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto.

• CDMX: 17, 18 y 19 de agosto.

Acuerdo contemplaba hasta 100 mdp

| Por Tania Gómez |

El CONVENIO que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) firmó con la empresa Territorium Life, S.A.P.I. de C.V. para la aplicación de exámenes de admisión en línea no se limitaba al proceso de licenciatura de este año.

De acuerdo con el contrato al que tuvo acceso La Razón, el convenio contemplaba aplicaciones programadas hasta noviembre de 2026 y establecía un amplio esquema de garantías para proteger a la máxima casa de estudios, que incluía multas por incumplimiento, fianza de cumplimiento, responsabilidad civil y protocolos de confidencialidad y seguridad de la información.

6 días faltan para la aplicación de exámenes de control

El contrato fue firmado el 23 de marzo pasado, y su vigencia operativa para la aplicación de exámenes corría de mayo a diciembre de 2026.

Además del examen de licenciatura, conforme al contrato, correspondía a la empresa aplicar también la evaluación para el concurso de ingreso a bachillerato, aplicado en junio, y cuyos resultados se darán a conocer el 18 de agosto.

Asimismo, el convenio contemplaba el proceso de ingreso al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), entre octubre y noviembre de este año.

Acuerdo contemplaba hasta 100 mdp ı Foto: Ilustrativa IA

En conjunto, estimaba una demanda mínima de 154 mil y máxima de 385 mil exámenes, a un precio unitario de 264.31 pesos por examen aplicado, lo que representaba un monto estimado de entre 40.7 y 101.7 millones de pesos a lo largo de la vigencia del convenio.

Para garantizar el cumplimiento, la UNAM incorporó un régimen de penas convencionales que obligaba a Territorium a pagar una penalización equivalente al uno por ciento por cada día natural de atraso cuando incumpliera con las obligaciones pactadas. La sanción se calcularía sobre el monto de los servicios incumplidos o, cuando el retraso hiciera imposible aprovechar el servicio contratado, sobre el valor total del contrato.

También se establecieron los mecanismos para dar por concluida la relación jurídica. El documento establece que, en caso de una terminación anticipada, la UNAM únicamente reembolsaría al prestador los gastos no recuperables en que hubiera incurrido, siempre que éstos fueran solicitados por escrito, estuvieran debidamente comprobados y guardaran relación directa con la ejecución del contrato.

La universidad también pudo rescindir el contrato, hacer efectiva la fianza y exigir el pago de las penas convencionales y demás responsabilidades previstas en el propio instrumento.

El documento establece una cláusula de responsabilidad civil, mediante la cual la empresa asumiría los daños y perjuicios que pudiera ocasionar con motivo de la prestación del servicio.

También obligaba a Territorium Life a presentar una fianza de cumplimiento por un monto equivalente al 10 por ciento del valor total del contrato.

Debido a que el proveedor tendría acceso a información sensible relacionada con los procesos de admisión, el contrato dedicaba un apartado específico a la confidencialidad y seguridad de la información. Entre otras obligaciones, Territorium se comprometía a resguardar los datos personales de los aspirantes y la información confidencial de la universidad; garantizar la integridad de la información durante su transmisión, almacenamiento y procesamiento; contar con mecanismos de respaldo y recuperación de datos, y eliminar de forma segura toda la información generada al concluir la prestación del servicio.

Estafa promete exentar en la prueba de control

Por Yulia Bonilla

A las adversidades que enfrentan los aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para su ingreso a licenciatura, se suman personas que los asedian con el engaño de que podrían exentarlos en el examen de control, luego de que fueron declinados los resultados de la evaluación en línea por ser atípicos.

Diversos jóvenes expusieron que, durante los últimos días, fueron contactados por una persona que se identificó como Jorge López, supuesto maestro y parte del personal encargado del proceso de admisión de la UNAM.

El Dato: Redes de delincuentes crearon grupos masivos en WhatsApp y Telegram donde, a cambio del pago, distribuían las respuestas empleando motores de inteligencia artificial.

Por medio de mensajes de WhatsApp, Jorge López se puso en contacto con varios aspirantes a los que les aseguraba que en la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) hay abierto un proceso en el que se revisan los casos de puntajes atípicos, para validar sus resultados y no se presenten al examen.

Luego, les solicita acudir a Ciudad Universitaria y presentar su INE, certificado de preparatoria y la hoja de registro para revisar el caso y concretar una presunta autorización para exentar la prueba.

“Estamos apoyando a los aspirantes que tuvieron puntaje atípico para no presentar el examen de control. Me presento, soy el maestro Jorge López, de Admisión UNAM, y estamos viendo estos casos excepcionales”, se lee en uno de los mensajes enviados a los estudiantes.

21,962 Estudiantes fueron acreditados en el examen en línea

“Hola, buenas tardes señorita, a usted le cancelaron el examen… Estamos trabajando aquí en DGAE revisando y validando los casos atípicos para apoyarlos, son casos aislados… Debe traer sus documentos… Revisamos tu caso y vemos si se autoriza”, se lee en otros.

Al contactar con algunos números desde los que se enviaron los mensajes, no eran consistentes con los “requisitos” que pedían a los jóvenes, en donde unos solicitaban acudir a determinadas horas a “formarse” en la torre de Rectoría, mientras que otros exhortaban a acudir, desde tempranas horas, a las oficinas de recepción de documentos en Av. del Imán, sin dar ninguna especificación concreta sobre cómo continuar con el proceso.

El viernes pasado, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, determinó que se aplicaría el examen de control a todos los aspirantes seleccionados, siempre y cuando estos decidan acudir a la prueba, así como a aquellos que obtuvieron puntajes iguales o mayores a los que se registraron en los cinco años anteriores, sin que se mencionara o abriera la puerta a alguna excepción.

Dentro de los grupos donde los aspirantes se comunican, los jóvenes comenzaron a externar sus preocupaciones por el debilitamiento que ha tenido su movilización, luego de que la máxima casa de estudios publicó las fechas de aplicación del examen de control y enviaron un mensaje de renuncia.

“Nos sentimos muy orgullosos de todo lo que construimos juntos. Sin embargo, queremos ser sinceros con ustedes. Como administradores, estamos física y emocionalmente muy agotados. Han sido días de mucha presión, organización y exposición y, en este momento, ya no nos es posible continuar encabezando el movimiento”, concluyeron.

Aspirantes aceptados alistan nueva marcha

| Por Yulia Bonilla |

Para insistir que se les respete el lugar que consiguieron al aprobar la prueba en línea, aspirantes seleccionados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alistan una nueva movilización, luego de que los resultados de su evaluación fueron cuestionados al identificarse puntajes por encima de lo habitual en generaciones que ingresaron en años anteriores.

Alumnos admitidos en licenciatura presentan su pliego petitorio, el 3 de agosto. ı Foto: Cuartoscuro

En grupos organizados, los estudiantes llamaron a tomar más acciones antes de que inicie la aplicación del examen de control presencial, programado para la próxima semana, con el que la institución académica determinará quienes sí se quedarán con un lugar en sus planteles de licenciatura.

El Tip: El examen de control convoca a los 22 mil aceptados y a 36 mil que quedaron cerca del puntaje mínimo.

La organización plantea marchar sobre Insurgentes Sur este jueves, a las 10 horas, hacia la torre de Rectoría en Ciudad Universitaria, donde advierten que no se retirarán hasta tener un diálogo con el rector de la UNAM.

“Nuestro objetivo es ejercer presión en rectoría y quedarnos ahí hasta que se llegue a un acuerdo. No nos vamos a ir hasta que se llegue a un acuerdo con Lomelí… Hagamos el mayor ruido posible de aquí a la fecha. ¡Que vean que aquí peleamos hasta el final!”, expresaron.

A lo largo de estos días también han comenzado a presentarse los primeros juicios de amparo con los que algunos aspirantes reclaman a la UNAM el lugar que les habían asignado y su rechazo a la decisión de volver a aplicar el examen y que sea el de control el que determine su permanencia en la institución.