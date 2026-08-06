Aspirantes aceptados alistan nueva marcha

Para insistir que se les respete el lugar que consiguieron al aprobar la prueba en línea, aspirantes seleccionados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alistan una nueva movilización, luego de que los resultados de su evaluación fueron cuestionados al identificarse puntajes por encima de lo habitual en generaciones que ingresaron en años anteriores.

Alumnos admitidos en licenciatura presentan su pliego petitorio, el 3 de agosto. ı Foto: Cuartoscuro

En grupos organizados, los estudiantes llamaron a tomar más acciones antes de que inicie la aplicación del examen de control presencial, programado para la próxima semana, con el que la institución académica determinará quienes sí se quedarán con un lugar en sus planteles de licenciatura.

El Tip: El examen de control convoca a los 22 mil aceptados y a 36 mil que quedaron cerca del puntaje mínimo.

La organización plantea marchar sobre Insurgentes Sur este jueves, a las 10 horas, hacia la torre de Rectoría en Ciudad Universitaria, donde advierten que no se retirarán hasta tener un diálogo con el rector de la UNAM.

TE RECOMENDAMOS: Estimaba demanda mínima de 154 mil exámenes Acuerdo contemplaba hasta 100 mdp

“Nuestro objetivo es ejercer presión en rectoría y quedarnos ahí hasta que se llegue a un acuerdo. No nos vamos a ir hasta que se llegue a un acuerdo con Lomelí… Hagamos el mayor ruido posible de aquí a la fecha. ¡Que vean que aquí peleamos hasta el final!”, expresaron.

A lo largo de estos días también han comenzado a presentarse los primeros juicios de amparo con los que algunos aspirantes reclaman a la UNAM el lugar que les habían asignado y su rechazo a la decisión de volver a aplicar el examen y que sea el de control el que determine su permanencia en la institución.