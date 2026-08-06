Estafa promete exentar en la prueba de control

A las adversidades que enfrentan los aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para su ingreso a licenciatura, se suman personas que los asedian con el engaño de que podrían exentarlos en el examen de control, luego de que fueron declinados los resultados de la evaluación en línea por ser atípicos.

Diversos jóvenes expusieron que, durante los últimos días, fueron contactados por una persona que se identificó como Jorge López, supuesto maestro y parte del personal encargado del proceso de admisión de la UNAM.

El Dato: Redes de delincuentes crearon grupos masivos en WhatsApp y Telegram donde, a cambio del pago, distribuían las respuestas empleando motores de inteligencia artificial.

Por medio de mensajes de WhatsApp, Jorge López se puso en contacto con varios aspirantes a los que les aseguraba que en la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) hay abierto un proceso en el que se revisan los casos de puntajes atípicos, para validar sus resultados y no se presenten al examen.

Luego, les solicita acudir a Ciudad Universitaria y presentar su INE, certificado de preparatoria y la hoja de registro para revisar el caso y concretar una presunta autorización para exentar la prueba.

“Estamos apoyando a los aspirantes que tuvieron puntaje atípico para no presentar el examen de control. Me presento, soy el maestro Jorge López, de Admisión UNAM, y estamos viendo estos casos excepcionales”, se lee en uno de los mensajes enviados a los estudiantes.

21,962 Estudiantes fueron acreditados en el examen en línea

“Hola, buenas tardes señorita, a usted le cancelaron el examen… Estamos trabajando aquí en DGAE revisando y validando los casos atípicos para apoyarlos, son casos aislados… Debe traer sus documentos… Revisamos tu caso y vemos si se autoriza”, se lee en otros.

Al contactar con algunos números desde los que se enviaron los mensajes, no eran consistentes con los “requisitos” que pedían a los jóvenes, en donde unos solicitaban acudir a determinadas horas a “formarse” en la torre de Rectoría, mientras que otros exhortaban a acudir, desde tempranas horas, a las oficinas de recepción de documentos en Av. del Imán, sin dar ninguna especificación concreta sobre cómo continuar con el proceso.

El viernes pasado, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, determinó que se aplicaría el examen de control a todos los aspirantes seleccionados, siempre y cuando estos decidan acudir a la prueba, así como a aquellos que obtuvieron puntajes iguales o mayores a los que se registraron en los cinco años anteriores, sin que se mencionara o abriera la puerta a alguna excepción.

Dentro de los grupos donde los aspirantes se comunican, los jóvenes comenzaron a externar sus preocupaciones por el debilitamiento que ha tenido su movilización, luego de que la máxima casa de estudios publicó las fechas de aplicación del examen de control y enviaron un mensaje de renuncia.

“Nos sentimos muy orgullosos de todo lo que construimos juntos. Sin embargo, queremos ser sinceros con ustedes. Como administradores, estamos física y emocionalmente muy agotados. Han sido días de mucha presión, organización y exposición y, en este momento, ya no nos es posible continuar encabezando el movimiento”, concluyeron.

Aspirantes aceptados alistan nueva marcha

| Por Yulia Bonilla |

Para insistir que se les respete el lugar que consiguieron al aprobar la prueba en línea, aspirantes seleccionados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alistan una nueva movilización, luego de que los resultados de su evaluación fueron cuestionados al identificarse puntajes por encima de lo habitual en generaciones que ingresaron en años anteriores.

Alumnos admitidos en licenciatura presentan su pliego petitorio, el 3 de agosto. ı Foto: Cuartoscuro

En grupos organizados, los estudiantes llamaron a tomar más acciones antes de que inicie la aplicación del examen de control presencial, programado para la próxima semana, con el que la institución académica determinará quienes sí se quedarán con un lugar en sus planteles de licenciatura.

El Tip: El examen de control convoca a los 22 mil aceptados y a 36 mil que quedaron cerca del puntaje mínimo.

La organización plantea marchar sobre Insurgentes Sur este jueves, a las 10 horas, hacia la torre de Rectoría en Ciudad Universitaria, donde advierten que no se retirarán hasta tener un diálogo con el rector de la UNAM.

“Nuestro objetivo es ejercer presión en rectoría y quedarnos ahí hasta que se llegue a un acuerdo. No nos vamos a ir hasta que se llegue a un acuerdo con Lomelí… Hagamos el mayor ruido posible de aquí a la fecha. ¡Que vean que aquí peleamos hasta el final!”, expresaron.

A lo largo de estos días también han comenzado a presentarse los primeros juicios de amparo con los que algunos aspirantes reclaman a la UNAM el lugar que les habían asignado y su rechazo a la decisión de volver a aplicar el examen y que sea el de control el que determine su permanencia en la institución.