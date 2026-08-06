Acusan violaciones a DH en el Mundial

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la preparación y realización de la Copa Mundial de Futbol 2026 en México estuvo acompañada de actos de represión, discriminación, racismo y diversas violaciones a los derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, intimidación, censura, tortura y uso excesivo de la fuerza.

El señalamiento fue realizado por el Observatorio Mundialista de Derechos Humanos, integrado por la Red Nacional Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, conformada por 88 organizaciones presentes en 23 entidades del país.

63 incidentes y 104 agresiones reportó el observatorio

De acuerdo con el organismo, las agresiones estuvieron relacionadas con las estrategias de “limpieza de imagen”, así como con los operativos de seguridad, movilidad, orden urbano y control social implementados durante el torneo celebrado en México, EU y Canadá.

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Las organizaciones también denunciaron actos de represión y criminalización de la protesta social, además de restricciones a la libertad de expresión en las principales sedes mundialistas, entre ellas la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Según el informe, las acciones emprendidas por las autoridades afectaron a personas migrantes, mujeres, integrantes de la comunidad LGBT+, comerciantes ambulantes, periodistas, activistas y familias buscadoras que aprovecharon la atención internacional para visibilizar sus demandas.

Entre los casos documentados se encuentran desplazamientos forzados en Guadalajara y en distintas zonas de la capital del país, el retiro de fichas de búsqueda de personas desaparecidas y decenas de detenciones arbitrarias ocurridas durante manifestaciones.

Asimismo alertó sobre un incremento de la violencia de género y señaló que se registraron feminicidios en un contexto marcado por la denominada “euforia mundialista”.