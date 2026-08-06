Sheinbaum: Si no hay agua salada ni gas natural en yacimientos no convencionales, se cerrará posibilidad de explotación

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que si las perforaciones exploratorias que se emprenderán en yacimientos no convencionales de gas natural arrojan que en los puntos no se cuenta con las condiciones para extracción de dicho combustible, entonces se dará marcha atrás al plan.

Luego de escuchar las recomendaciones presentadas por el Comité Científico, conformado tres meses atrás por 54 especialistas en diversas disciplinas, la mandataria señaló que se considerarán las conclusiones preliminares y se mantendrán los trabajos para encontrar la ruta que permita al país.

Unas de las condiciones sugeridas por los expertos es que, antes de incursionar en fracturas para extraer gas natural en yacimientos no convencionales se verifique que hay disponibilidad de agua salada y que no estén conectados con acuíferos de agua comprometida para uso humano, además de que también se corrobore que en los puntos considerados hay gas natural.

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La Presidenta afirmó, durante su conferencia de prensa, que se iniciarán con las perforaciones exploratorias junto al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y sostuvo que si durante esta fase no se encuentran tales condiciones, entonces se desistirá del plan.

“Lo que haríamos pues sería iniciar a partir del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, pues pozos de exploración de agua, de agua, para ver si hay agua salada. Pues si no hay agua salada, pues ya se cierra la posibilidad de hacer cualquier tipo de explotación de gas no convencional. Entonces, lo primero, de manera transparente dónde se va a hacer el pozo de perforación de agua salada, y que nos sigan acompañando para que garanticen que en efecto pues lo que estamos encontrando es factible de seguir utilizando”, dijo.

Pidió al grupo mantenerse activo y continuar con la evaluación del proyecto y acompañamiento al Gobierno Federal, para que dentro de dos meses y medio se vuelvan a presentar nuevas observaciones, paralelo a lo cual se habilitará un micrositio dentro de la página de la Secretaría de Energía y en la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación para que toda la población tenga posibilidades de consultar la información disponible.

A recomendación del Comité Científico, la mandataria también emitirá un decreto para prohibir la perforación de yacimientos no convencionales de gas natural de la cuenca Tampico-Misantla, derivado del elevado impacto social y ambiental que dicha práctica implicaría.

“Por lo pronto ya se dijo en la Tampico-Misantla no. Y así lo vamos a poner, lo vamos a decretar que en esa cuenca no. En las otras es factible. Primero que nada hay que ver si hay agua salada en el subsuelo, antes que cualquier cosa. Y ver la factibilidad incluso de que en efecto hay gas. Mientras eso no ocurra, no podemos decir si seguimos avanzando, por eso vamos paso por paso. Y en este paso es garantizar que se cumplan estas premisas”, dijo.

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FGR