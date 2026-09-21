Destaca alza del 1.4% del PIB en 2do Trimestre

México, segundo lugar en crecimiento económico entre los países del G20, según OCDE: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que México registró un crecimiento del 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de 2026, posicionándose como el segundo país con mayor dinamismo económico entre las economías del G20

Información en la Mañanera de CSP.
Información en la Mañanera de CSP. Foto: Gobierno de México.
Por:
La Razón Online

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que México registró un crecimiento del 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2026, posicionándose como el segundo país con mayor dinamismo económico entre las economías del Grupo de los Veinte (G20), de acuerdo con el informe trimestral publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Segundo lugar de crecimiento económico en el segundo trimestre del 2026 y nos va a ir mejor en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre, para todos aquellos que dicen que va muy mal”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

En la medición del G20, México se ubicó únicamente por detrás de India, que encabezó la lista con una expansión del 1.8 por ciento, y superó a países como Indonesia (1.3 por ciento), Turquía (1.1 por ciento), China (0.9 por ciento) y Canadá (0.8 por ciento).

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