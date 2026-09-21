Prevén a Buen Gobierno +56 mdp; a gasto global anticorrupción -653 mdp

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 plantea un aumento nominal de 3.2 por ciento para la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG). Sin embargo, reduce en 653.2 millones de pesos los recursos que el Gobierno federal destina a prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción.

De acuerdo con el documento que analizarán los diputados, el presupuesto del ramo 27, que corresponde a la SABG, pasaría de mil 743.1 millones de pesos aprobados para 2026 a mil 799.3 millones para 2027, lo que implica un incremento de 56.2 millones de pesos.

Sin embargo, el anexo 30, denominado “prevención, detección, investigación y sanción de hechos de corrupción”, que agrupa el gasto anticorrupción de todas las dependencias del Gobierno federal, pasaría de nueve mil 599.1 millones de pesos (mdp) en 2026 a ocho mil 946 mdp en 2027, lo que implica una caída de 653.2 mdp, es decir, 6.8 por ciento menos.

TE RECOMENDAMOS: Cruje alianza en entidades rumbo a 2027 El PT pinta raya a procesos de Morena y valora ir al margen de 4T en 4 estados

El Tip: la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara baja inició el lunes pasado el análisis del Paquete Económico 2027, en materia aduanera y de economía digital.

El anexo 30 comenzó el sexenio con cerca de nueve mil 210 millones de pesos en 2025, año de transición entre la extinta Secretaría de la Función Pública (SFP) y la nueva SABG. En 2026 alcanzó su punto máximo de asignación presupuestal, con nueve mil 599.1 millones, 4.2 por ciento más, impulsado por la reorganización de los órganos internos de control y el fortalecimiento de los sistemas de fiscalización.

Para 2027, el PPEF proyecta revertir esa tendencia con una contracción de 6.8 por ciento en términos nominales. El anexo 30 no es exclusivo del ramo 27.

En 2026, la SABG aportó 834.7 millones de pesos de esa bolsa, mientras el resto se repartió entre los poderes Legislativo y Judicial, Hacienda, Defensa, Salud, Educación, la Fiscalía General de la República (FGR), el IMSS y el ISSSTE, entre otras instituciones.

Según el proyecto, la reducción de 2027 se concentraría en investigación y justicia, al destinarse menos recursos para las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y para la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la Fiscalía General de la República (FGR), encargada de dar seguimiento a expedientes complejos.

En auditoría directa, se reduce el presupuesto para fiscalización e inspección de campo en dependencias con alto ejercicio de gasto, como Salud, Defensa e IMSS. Y en gasto federalizado, se ajustan los recursos destinados a la supervisión del ejercicio del gasto en estados y municipios correspondientes a los ramos 33 y 23, así como a la auditoría de padrones de programas sociales.

El incremento de 56.2 millones de pesos al ramo 27 coincide con lo previsto en el anexo siete de previsiones salariales y económicas: 94.2 millones de pesos, de los cuales 86.6 millones son para incremento a percepciones y 7.6 millones para otras medidas económicas y laborales previstas.

El rubro de “creación de plazas” aparece en cero, lo que sugiere que el crecimiento del presupuesto de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno responde al ajuste salarial y no a una ampliación de su capacidad operativa, de investigación o de auditoría.

El Paquete Económico 2027 fue entregado por la Secretaría de Hacienda el 8 de septiembre y ahora será analizado por las comisiones legislativas, que pueden modificarlo antes de someterlo a votación. La Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos, por lo que las cifras del ramo 27 y del anexo 30 aún podrían cambiar.

Citan a Hacienda para analizar paquete fiscal

| Por Claudia Arellano |

LA COMISIÓN de Hacienda y Crédito Público (CHCP) de la Cámara de Diputados acordó citar a reuniones de trabajo a cuatro funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el objetivo de analizar los temas relacionados con el Paquete Económico 2027 y las perspectivas de las finanzas públicas.

El encuentro se tiene programado el martes 22 de septiembre, fecha que determinó la Junta Directiva de la CHCP, en el salón de Protocolo del edificio C del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Los funcionarios convocados son María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público; Carlos Gabriel Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos; Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación (PFF).

60 minutos se contemplan para la exposición

El acuerdo establece que la reunión será encabezada por el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, quien dará la bienvenida a los funcionarios.

Los representantes de la SHCP realizarán las exposiciones de la información solicitada por los legisladores. Después de sus intervenciones, los grupos parlamentarios realizarán una primera ronda de preguntas a los funcionarios, con la participación de un legislador por cada bancada. Cada representante parlamentario dispondrá de cinco minutos para formular sus cuestionamientos.

Comisión de Hacienda y Crédito Público, en sesión ordinaria el 14 de septiembre. ı Foto: Especial

Además, la Cámara de Diputados anunció que perfila aprobar, entre el 14 y 15 de octubre, la Ley de Ingresos y su paquete de iniciativas y adelantó que próximamente también llamará a los subsecretarios de Hacienda, del SAT y de la Procuraduría Fiscal de la Federación para que expliquen con detalle, como lo hacen cada año, el Paquete Económico 2027 contemplado.

SAT prevé sumar a 1.6 millones de causantes por cambios en el Resico

| Por Santiago Nolasco |

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso al Congreso de la Unión ampliar el monto máximo para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) y pagar una tasa reducida de IVA de 7.0 por ciento. Con los cambios, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anticipa que 1.6 millones de contribuyentes se adhieran al régimen creado en 2022.

Gari Flores Hernández, administrador general de Recaudación del SAT, dijo a La Razón que, de aprobarse las modificaciones incluidas en el Paquete Económico del próximo año, el padrón de contribuyentes del Resico podría llegar a los casi seis millones de personas físicas y morales.

Para las primeras, la propuesta eleva de 3.5 millones a 5 millones de pesos el límite anual de ingresos para permanecer en el régimen. Flores Hernández explicó que el aumento en el límite de cobro responde, entre otros factores, a los efectos acumulados de la inflación.

El Dato: La Secretaría de Hacienda aseguró en el Paquete 2027 que se continúa fortaleciendo el principio de simplificación para facilitar a los contribuyentes su cumplimiento fiscal.

“Es una cuestión que se hace por ley. Las leyes fiscales y contables establecen que año con año hay que actualizar las cantidades tanto de derechos como obligaciones, es decir multas o beneficios para el contribuyente”, acotó.

Además, la SHCP propuso al Congreso que para las personas morales, la propuesta pase de 35 millones a 50 millones de pesos el límite de ingresos para tributar en el Resico.

Al respecto, el funcionario explicó que las modificaciones también fueron discutidas en reuniones con organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Conacanaco Servytur) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

“Tuvimos reuniones con distintas cámaras donde nos comparten su sentimientos y nos comparten lo que hace falta para los contribuyentes y uno de los puntos que se llegaron a tocar fue incrementar el monto (en el Resico). Es un monto que nace con base en la propia actualización de la inflación como reuniones con las cámaras”, declaró.

92.5 millones de contribuyentes activos tiene el SAT

En el Paquete Económico se propuso eliminar la obligatoriedad del Resico para las empresas, de manera que puedan optar por este régimen o elegir la “mecánica fiscal” que mejor se ajuste a sus características.

El Resico fue creado para simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entre las modificaciones propuestas, Flores Hernández destacó la posibilidad de realizar pagos trimestrales, así como un nuevo formulario mediante el cual los contribuyentes podrán enterar en una sola exhibición el IVA y el ISR.

Otra de las facilidades que el SAT destacó, por las reuniones con la IP, fue la de reducir el pago del IVA a una tasa de 7.0 por ciento a contribuyentes del Resico; aunque será de forma opcional.

“Las empresas nos decían que llevar la contabilidad del IVA resulta muy engorroso y costoso para pequeñas y medianas empresas, así como personas físicas, al final también resulta que se tiene que pedir un saldo a favor y a veces no. Las cámaras nos decían que por qué no mejor poner un monto directo respecto a los ingresos y se quita el gasto y la contabilidad”, declaró.

De acuerdo con información del SAT, 4.1 millones de personas físicas pagan sus impuestos en el Resico; mientras que 254 mil 278 personas morales están en el padrón de dicho régimen fiscal.

6.2 billones de pesos prevé cobrar el SAT en 2027

DEDUCCIONES. El Paquete Económico 2027 propone topes a las deducciones empresariales para evitar elusión y evasión fiscal en el pago del Impuesto sobre la Renta.

La iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta es consecuencia de un análisis que realizó la SHCP en conjunto con el SAT sobre las declaraciones anuales de las personas morales. Ahí descubrieron que de 524 mil empresas con ingresos positivos, 61 por ciento no registró el pago del ISR por “diversas razones”.

No obstante, 223 mil compañías que tuvieron ingresos positivos no pagaron el ISR del ejercicio 2025, porque presentaron deducciones mayores o iguales a los ingresos obtenidos.

En palabras del funcionario, en el fisco descubrieron que cuando una empresa tiene deducciones de 97 por ciento de sus ingresos, la posibilidad de usar facturas aumenta en un 10 por ciento; “por eso es el control que estamos proponiendo”, declaró.

La estrategia para no pagar impuestos también impacta en la desigualdad señalada del sistema fiscal. Una persona moral paga menos impuestos que una persona física por el abuso de las deducciones fiscales. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, las empresas que abusan de las deducciones tienen una tasa de ISR de entre cero y 2.5 por ciento, mientras que una persona física que tributa en el Régimen Simplificado de Confianza paga cada mes entre 1.0 y 2.5 por ciento de impuesto.

El administrador General de Recaudación del SAT explicó que las empresas, una vez que presentan las declaraciones anuales o mensuales, entran en modelos de riesgos fiscales los cuales alertan al fisco para posteriormente auditar a la persona moral.

“Ésa es la manera en que se identifican y los datos son preocupantes. Por un lado tenemos que seguir haciendo auditorías cuando los modelos así nos los indiquen y por otro lado tener los controles de manera general, como son los que proponemos al Congreso”, acotó Flores Hernández.

Información de la Secretaría de Hacienda confirma que el esquema de abusos en deducciones deja un hueco al erario por 140 mil millones de pesos.