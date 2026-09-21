El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, el pasado 26 de agosto │ PAN acusa al Gobierno de “narcopacto”

EL PRESIDENTE nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, acusó al Gobierno de México de mantener un supuesto “narcopacto” con grupos criminales y sostuvo que estas presuntas alianzas han vulnerado la seguridad, la soberanía y la paz de las familias mexicanas.

En un comunicado, el dirigente panista llamó al Gobierno federal a “abrir los ojos” y escuchar las voces de distintos sectores del país para, afirmó, evitar la consolidación de lo que calificó como un “narcogobierno” en diversas regiones del territorio nacional.

Romero Herrera también sostuvo que las alertas provenientes del otros países sobre la presunta existencia de políticos vinculados con organizaciones criminales son “alarmantes” y, desde su perspectiva, representan señales de la gravedad del problema.

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El Tip: El albiazul propone que los “narcopolíticos” permanezcan privados de su libertad por el resto de sus vidas con condenas de hasta 140 años y multas de hasta 24 mil días.

“Ante los ojos del mundo, el régimen actual ha convertido a México en un narcoestado”, afirmó el presidente nacional del PAN, quien responsabilizó políticamente a Morena de una supuesta alianza con grupos criminales.

Como parte de su posicionamiento, el dirigente panista señaló que Acción Nacional mantendrá en su agenda legislativa y política la propuesta de establecer cadena perpetua para políticos vinculados con el crimen organizado.

“No hay peor traición que la de aquél que prometió cuidarte y terminó aliándose con los criminales”, expresó Romero Herrera, al señalar que quienes ocupan cargos públicos y tengan vínculos con grupos delictivos deben enfrentar la justicia sin importar su partido político.

El líder del PAN también demandó que las instituciones encargadas de procurar justicia actúen sin “blindajes de impunidad” y sostuvo que el país no podrá avanzar mientras, según su señalamiento, dependencias públicas permanezcan vinculadas con el crimen organizado.

Finalmente, Romero llamó a su militancia a mantener la oposición política y afirmó que su partido continuará impulsando propuestas relacionadas con seguridad y combate a la corrupción.