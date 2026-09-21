El PT pinta raya a procesos de Morena y valora ir al margen de 4T en 4 estados

El PT pone en duda alianza en 4 estados con la 4T, de cara a 2027

El Partido del Trabajo (PT) se apartó del proceso de selección de las Coordinaciones Estatales de la Defensa de la Transformación de Morena y dejó sobre la mesa la posibilidad de competir por separado en por lo menos cuatro entidades —Zacatecas, Baja California Sur, Nuevo León y San Luis Potosí— rumbo a las elecciones de 2027, ante el reclamo de mayor inclusión de sus aspirantes y un trato de igualdad dentro de la alianza oficialista.

Benjamín Robles, integrante de la coordinación nacional del PT, confirmó que su partido decidió no acompañar los anuncios de los coordinadores de Morena mientras se mantiene un debate interno sobre el futuro de la coalición.

El Dato: La dirigencia guinda prevé completar las designaciones en Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala antes de concluir septiembre.

“Nosotros informamos en la mesa nacional que, dado lo que estábamos percibiendo, no acompañaríamos los anuncios que se han venido dando y vamos a esperar hasta que se termine”, declaró el petista, en entrevista.

Su postura se suma a los reclamos del dirigente nacional del partido, Alberto Anaya, quien busca que el PT tenga una participación real en la definición de candidaturas a las gubernaturas y no quede relegado frente a Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Durante la entrevista, Benjamín Robles fue consultado sobre la ausencia del PT en la presentación de coordinadores estatales de Morena, así como en la entrega de constancias de los perfiles designados en Zacatecas y Baja California Sur.

“Nosotros estamos comprometidos con un gran proyecto nacional, que es la Cuarta Transformación, pero tiene distintas variantes”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre si la decisión de Morena implicaba que el partido no iría en coalición únicamente en los estados donde se han presentado diferencias, sostuvo que el partido mantiene su compromiso con el proyecto nacional, pero que las definiciones electorales aún están en discusión.

El Tip: Morena ha rechazado que estas actividades constituyan actos anticipados de campaña, argumentando que se trata de dinámicas de vida interna del partido.

El dirigente también defendió la fortaleza política del PT en Oaxaca, donde afirmó que el partido es segunda fuerza y mantiene un crecimiento constante. Uno de los principales reclamos se centra en Zacatecas, donde la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre es impulsada por el partido para buscar la gubernatura.

El partido oficialista designó a Verónica Díaz Robles como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación, decisión que generó inconformidad dentro del petismo.

Benjamín Robles sostuvo que, de acuerdo con las encuestas que ha revisado, Geovanna Bañuelos se encontraba mejor posicionada entre las mujeres aspirantes en la entidad.

“Todas las encuestas que he visto, hasta ahora, en el caso de Zacatecas, colocan a Geovanna Bañuelos como la mejor mujer posicionada y, si ya fue cuestión de género, pues ella debió haber sido nombrada coordinadora estatal”, dijo.

La ausencia de la senadora en el anuncio de las coordinaciones estatales fue interpretada como una señal de desacuerdo con el proceso de selección. Zacatecas, junto con Baja California Sur, es señalado como uno de los dos estados que la dirigencia del PT habría colocado como condición para continuar dentro de la alianza de la Cuarta Transformación.

En Baja California Sur, el PT impulsa al alcalde con licencia de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, como uno de sus perfiles para competir por la gubernatura de la entidad. Robles Montoya sostuvo que el aspirante petista se encuentra bien posicionado en las encuestas revisadas por el partido.

“Por otro lado, he visto que en Baja California Sur nuestro alcalde, hoy con licencia, de Los Cabos está en mejor posición. Entonces, vamos a ver qué se decide, pero hasta ahorita nosotros estamos observando y, ya terminando los anuncios, daremos una postura”, declaró.

Además, consideró que sus perfiles deben ser tomados en cuenta en las definiciones de Morena, y ha advertido que no aceptará que las encuestas sean utilizadas únicamente para convalidar decisiones previamente tomadas.

En Nuevo León, el PT ratificó al diputado con licencia Jesús Elizondo como su propuesta para encabezar la candidatura a la gubernatura, quien lanzó un reto a los demás aspirantes a la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación, para que presenten sus declaraciones 5 de 5. El legislador también afirmó que ha enfrentado presiones durante los últimos meses.

“Me han querido frenar, callar, amenazar en estos meses; ustedes conocen la historia. Por eso, y más que nada por eso: yo voy. Hoy doblo la apuesta”, lanzó.

En San Luis Potosí también han expresado su intención de mantener una candidatura propia si no se respetan los resultados de las encuestas.

La dirigencia estatal del partido impulsa a Gerardo Sánchez Zumaya como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación.

Gerardo Acosta Zavala, presidente delpartido en la entidad, no descartó que Morena, PT y PVEM compitan por separado en la elección para renovar la gubernatura, en caso de que Morena intente imponer una candidatura.

Sostuvo que el objetivo principal del PT es mantener la alianza con Morena, pero insistió en que las cifras de las encuestas deben ser respetadas.

“Esperemos que la fuerza de la razón sea la que se imponga. Si nosotros vemos encuestas y Gerardo (Sánchez Zumaya) anda arriba, sería una sinrazón no apoyarlo, sería un sinsentido”, comentó.

OTROS FRENTES. La inconformidad del PT también se ha extendido a otras entidades donde Morena ha definido coordinaciones estatales.

En Guerrero, la dirigencia estatal petista, encabezada por Victoriano Wences Real, manifestó su desacuerdo con la designación de la senadora Beatriz Mojica.

En Colima, la postulación de Rosa María Bayardo generó inconformidad dentro del partido de la estrella, cuyos cuadros no acompañaron el anuncio oficial.

De igual manera, en Campeche el PT cuestionó la designación de Pablo Gutiérrez Lazarus y reclamó mayor inclusión de sus aspirantes.En Aguascalientes, Morena designó a Nora Ruvalcaba como coordinadora estatal, decisión que también generó distancia.

El dirigente nacional del PT ha sostenido que su partido es un aliado de Morena, pero no un subordinado.

“Que nadie se equivoque: el PT es un aliado, jamás un empleado”, manifestó.

El PT también ha cuestionado que el Partido Verde ya cuente con perfiles impulsados en entidades como Quintana Roo, mientras que el partido de Anaya Gutiérrez no ha conseguido colocar a ninguno de sus aspirantes en las definiciones estatales señaladas. Cabe señalar que sólo quedan siete por definir.

LOS ELEGIDOS ı Foto: Especial

Narro se rebela y alista protesta en Zacatecas

la coordinación del Comité de Defensa de la Transformación en Zacatecas, anunció una movilización para el próximo domingo 27 de septiembre en la Plaza de Armas, en protesta tras el nombramiento de Verónica Díaz Robles, cercana al gobernador David Monreal, en ese cargo que marca el preámbulo de la candidatura al gobierno estatal.

“Vamos a continuar en territorio; nos estamos preparando para la próxima semana un encuentro muy importante en la Plaza de Armas en Zacatecas; queremos encontrarnos con la gente, agradecer, informar y hablar de la siguiente etapa de nuestro trabajo. Vamos a llenar la Plaza de Armas con miles de zacatecanos. Vamos a demostrar por qué el frente es la fuerza pilar y motor de Morena a nivel estatal”, dijo.

En conferencia de prensa, ayer, domingo, el legislador, quien también fue dirigente del PT, consideró que hay elementos para repetir una medición para la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación.

El Dato: Alberto Anaya detuvo temporalmente la participación en las designaciones de la 4T hasta que el Consejo Nacional sesione y analice si se mantendrá la coalición en 2027.

Se refirió a que el margen de error es superior a la diferencia que hubo y aseguró que se podía considerar que, “en términos reales, hay un empate” entre las candidaturas zacatecanas.

El diputado también cuestionó los resultados, pues afirmó ser el más conocido de todos los aspirantes en la entidad.

Además, denunció que, durante el proceso de selección, faltó “piso parejo” y “reglas claras”, ya que “competir con todo un aparato y campaña de Estado no fue fácil”.

Al considerarse ganador de la encuesta, detalló “Por eso nosotros planteamos que ganamos en el resultado de las encuestas, somos respetuosos y disciplinados con las decisiones de nuestro partido, pero somos críticos de los resultados que se nos dieron a conocer”.

Narro Céspedes reafirmó que, tras la designación de su compañera de partido Verónica Díaz Robles, cercana al gobernador David Monreal Ávila, como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Zacatecas, el Partido del Trabajo (PT) anunció “una pausa” en su participación en el proceso de selección de coordinadores estatales.

Verónica Díaz Robles fue designada candidata por la coalición entre Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el pasado 15 de septiembre, y su designación causó inconformidad entre tres aspirantes de los tres partidos: Ulises Mejía Haro, Geovanna Bañuelos de la Torre y Carlos Puente Salas.

José Narro mencionó que lo anterior se dio a conocer tras una reunión que sostuvieron las dirigencias nacionales del PT y Morena, en las que se revisaron y cuestionaron los resultados que arrojaron las diferentes encuestas para darle el triunfo a Verónica Díaz Robles, excuñada del gobernador David Monreal.

José Narro (c.), al participar en asambleas estatales en septiembre de 2026. ı Foto: Especial

El líder estatal gregó que “no significa que la coalición está rota, pero sí confirma que es una discusión política que debe atenderse”.

“Se preguntaban los del PT por qué le dieron al Partido Verde el estado de Quintana Roo, a través del senador Gino (Eugenio Segura Vázquez), cuando las encuestas de Quintana Roo que traían los del PT daban como ganador a Rafael Marín Mollinedo, y por qué a ellos (PT) no les otorgaban una gubernatura”, detalló José Narró quien consideró que la unidad en el Partido del Trabajo y de Morena es un “broche de seguridad” que se requiere para garantizar el triunfo electoral en 2027 y la mayoría calificada en el Congreso.