Narro se rebela y alista protesta en Zacatecas

El diputado federal morenista José Narro Céspedes, quien fue aspirante a la coordinación del Comité de Defensa de la Transformación en Zacatecas, anunció una movilización para el próximo domingo 27 de septiembre en la Plaza de Armas, en protesta tras el nombramiento de Verónica Díaz Robles, cercana al gobernador David Monreal, en ese cargo que marca el preámbulo de la candidatura al gobierno estatal.

“Vamos a continuar en territorio; nos estamos preparando para la próxima semana un encuentro muy importante en la Plaza de Armas en Zacatecas; queremos encontrarnos con la gente, agradecer, informar y hablar de la siguiente etapa de nuestro trabajo. Vamos a llenar la Plaza de Armas con miles de zacatecanos. Vamos a demostrar por qué el frente es la fuerza pilar y motor de Morena a nivel estatal”, dijo.

En conferencia de prensa, ayer, domingo, el legislador, quien también fue dirigente del PT, consideró que hay elementos para repetir una medición para la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación.

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El Dato: Alberto Anaya detuvo temporalmente la participación en las designaciones de la 4T hasta que el Consejo Nacional sesione y analice si se mantendrá la coalición en 2027.

Se refirió a que el margen de error es superior a la diferencia que hubo y aseguró que se podía considerar que, “en términos reales, hay un empate” entre las candidaturas zacatecanas.

El diputado también cuestionó los resultados, pues afirmó ser el más conocido de todos los aspirantes en la entidad.

Además, denunció que, durante el proceso de selección, faltó “piso parejo” y “reglas claras”, ya que “competir con todo un aparato y campaña de Estado no fue fácil”.

Al considerarse ganador de la encuesta, detalló “Por eso nosotros planteamos que ganamos en el resultado de las encuestas, somos respetuosos y disciplinados con las decisiones de nuestro partido, pero somos críticos de los resultados que se nos dieron a conocer”.

Narro Céspedes reafirmó que, tras la designación de su compañera de partido Verónica Díaz Robles, cercana al gobernador David Monreal Ávila, como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Zacatecas, el Partido del Trabajo (PT) anunció “una pausa” en su participación en el proceso de selección de coordinadores estatales.

Verónica Díaz Robles fue designada candidata por la coalición entre Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el pasado 15 de septiembre, y su designación causó inconformidad entre tres aspirantes de los tres partidos: Ulises Mejía Haro, Geovanna Bañuelos de la Torre y Carlos Puente Salas.

José Narro mencionó que lo anterior se dio a conocer tras una reunión que sostuvieron las dirigencias nacionales del PT y Morena, en las que se revisaron y cuestionaron los resultados que arrojaron las diferentes encuestas para darle el triunfo a Verónica Díaz Robles, excuñada del gobernador David Monreal.

El líder estatal gregó que “no significa que la coalición está rota, pero sí confirma que es una discusión política que debe atenderse”.

“Se preguntaban los del PT por qué le dieron al Partido Verde el estado de Quintana Roo, a través del senador Gino (Eugenio Segura Vázquez), cuando las encuestas de Quintana Roo que traían los del PT daban como ganador a Rafael Marín Mollinedo, y por qué a ellos (PT) no les otorgaban una gubernatura”, detalló José Narró quien consideró que la unidad en el Partido del Trabajo y de Morena es un “broche de seguridad” que se requiere para garantizar el triunfo electoral en 2027 y la mayoría calificada en el Congreso.