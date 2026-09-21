Anuncia CSP apoyo directo de su gabinete a Sinaloa a partir de la próxima semana

La Jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que las Fuerzas Armadas permanecerán en Sinaloa “todo el tiempo que sea necesario” y adelantó que, a partir de la próxima semana, integrantes del Gabinete federal acudirán de manera directa a la entidad para atender las necesidades de los sinaloenses.

Como parte de su gira nacional de rendición de cuentas, Sheinbaum Pardo informó ante los sinaloenses que acordó con la gobernadora Graciela Domínguez Nava mantener en el estado a elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional (GN) para apoyar las labores de seguridad: “No vamos a retirar a ningún elemento del Ejército, de la Guardia Nacional, de Marina; van a permanecer en Sinaloa apoyando a la gobernadora y, al pueblo”.

El anuncio ocurre después del reforzamiento de la presencia federal en la entidad. El pasado 15 de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó el despliegue de mil 600 efectivos adicionales en Mazatlán, entre ellos mil 500 elementos del Ejército y 100 integrantes de Fuerzas Especiales.

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El Dato: Sheinbaum y Maru Campos acordaron reabrir la coordinación de seguridad, bajo la estricta condición de proceder legalmente si algún funcionario estatal comete un delito.

Días después, el Gabinete de Seguridad Federal se reunió con autoridades estatales para revisar las acciones implementadas en el territorio. El Gobierno estatal informó que el estado de fuerza desplegado ya supera los 20 mil elementos.

La Presidenta adelantó que la próxima semana acudirán a la entidad la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de atender las necesidades.

Al dirigirse al sector agropecuario, afirmó: “Que sepan que no va a faltar el dinero para el apoyo a los agricultores”. En su mensaje, la mandataria destacó la cobertura de los programas para el Bienestar en Sinaloa, donde un millón 128 mil personas reciben alguno de ellos.

Según las cifras presentadas en Sinaloa, 378 mil 869 adultos mayores reciben la Pensión para el Bienestar bimestralmente. Además, 89 mil 744 personas con discapacidad reciben una pensión; 12 mil jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro; 121 mil 289 estudiantes cuentan con la beca Benito Juárez y 34 mil pequeños productores son beneficiarios de Producción para el Bienestar.

La Presidenta, ayer, durante su gira Honestidad y Resultados en Sinaloa. ı Foto: Especial

A estos programas se suman 59 mil 154 productores agrícolas que reciben fertilizantes gratuitos y nueve mil 184 personas incorporadas al programa Sembrando Vida.

En su visita a Baja California Sur, la Presidenta destacó los avances que, se han registrado durante los últimos años con la llamada Cuarta Transformación (4T) y sostuvo que su gobierno mantiene una política permanente de rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Ante habitantes de Baja California Sur sostuvo que uno de los principales cambios registrados desde 2018 ha sido el incremento del salario mínimo.

De acuerdo con las cifras que presentó, en 2018 el salario mínimo era de aproximadamente dos mil 800 pesos mensuales, mientras que ahora llega a nueve mil 500 pesos. La Presidenta relacionó este incremento con la reducción de la pobreza en el país y afirmó que 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de esa condición durante los últimos años.

Detalló que en la entidad 15 mil 902 personas con discapacidad reciben una pensión y destacó los apoyos destinados a estudiantes de educación básica y media superior al señalar que 31 mil 628 jóvenes que cursan la preparatoria en Baja California Sur reciben una beca, mientras que 44 mil 870 estudiantes de secundaria pública cuentan también con este apoyo. En educación primaria, agregó, 62 mil 247 niñas y niños recibieron en este año apoyo para útiles y uniformes escolares.

También destacó que la continuidad de los programas sociales ha sido impulsada desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ampliados en su administración.

Injerencia produce violencia, dice

| Por Claudia Arellano |

DESDE LA PAZ, Baja California Sur, la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que las decisiones sobre el futuro de México corresponden al pueblo y rechazó que sectores del país busquen la intervención de potencias extranjeras.

También defendió la soberanía nacional y rechazó cualquier llamado a recurrir a potencias extranjeras para intervenir en los asuntos de México, al señalar que el país ha pagado un alto costo histórico para consolidarse como una nación libre e independiente.

Durante el evento celebrado en capital del estado, enmarcado por las conmemoraciones del mes de la Independencia, la mandataria cuestionó que haya quienes planteen acudir al extranjero para denunciar situaciones internas o solicitar una intervención extranjera.

El Tip: En Tijuana, la Presidenta Sheinbaum anunció el inicio de construcción de la desaladora de Baja California, que garantizará abasto de agua en Tijuana y Rosarito.

“¡Nunca! México es un país libre, independiente y soberano. Bastante nos costó llegar a este momento para ir a buscar nuevamente a un emperador para que gobierne nuestro país”, afirmó.

Sheinbaum Pardo sostuvo que la soberanía nacional no depende de gobiernos extranjeros ni de grupos de poder, sino del pueblo mexicano, y vinculó su postura con los principios planteados durante la lucha independentista.

En particular, hizo referencia a los “Sentimientos de la Nación”, documento presentado por José María Morelos ante el Congreso de Anáhuac en 1813, en el que se planteó la soberanía popular como uno de los principios para la construcción de la nación mexicana.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ı Foto: Cuartoscuro

Explicó que su concepción de soberanía parte precisamente de la idea de que ésta “dimana del pueblo”, por lo que ninguna potencia extranjera ni una élite debe determinar el rumbo del país.

Al encabezar un acto en Culiacán, Sinaloa, la mandataria reivindicó la defensa de la soberanía nacional y sostuvo que ningún gobierno debe intervenir en las decisiones de México, al referirse a distintos episodios de injerencia extranjera en la historia del país.

También afirmó que los problemas nacionales deben ser resueltos por los mexicanos y advirtió que la intervención de gobiernos extranjeros no constituye una vía para solucionar los conflictos del país: “Los mexicanos tenemos que resolver nuestros problemas. La injerencia no resuelve los problemas, provoca violencia”.

Sheinbaum hizo referencia al papel que atribuyó al entonces embajador estadounidense Henry Lane Wilson en los acontecimientos que derivaron en el golpe de Estado contra Francisco I. Madero, así como en el posterior asesinato del presidente y del vicepresidente José María Pino Suárez.

También recordó las intervenciones extranjeras que México enfrentó durante el siglo XIX, entre ellas, la guerra con Francia conocida como la Guerra de los Pasteles, la invasión estadounidense y la intervención francesa que derivó en el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano.

La Presidenta vinculó episodios históricos con la defensa de la República y citó a Benito Juárez con frase: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Al concluir, agregó: “De ningún gobierno extranjero en nuestro territorio. Los mexicanos definimos nuestro futuro, el de México”.