‘Polo’ se intensifica a Huracán Categoría 1; se ubica cerca de Guerrero y Colima

El sistema meteorológico “Polo” se intensificó este lunes a Huracán Categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A través de un aviso emitido en su portal oficial, el SMN informó que “Polo” se ubicó este lunes a las 09:00 horas a 305 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Destacó que se desplaza hacia el este a siete kilómetros por hora y que provoca vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, y rachas de viento de 155 kilómetros por hora.

#Polo se intensificó a #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, su centro se localiza a 305 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, #Guerrero y a 435 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima.

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Asimismo, informó que el sistema meteorológico sigue intensificándose al sur de las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, por lo que refuerza la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del país.

De esta forma, se prevé que “Polo” evolucione hasta huracán Categoría 5, categoría que alcanzaría entre el miércoles y el jueves.

Por lo anterior, el SMN destacó que se mantiene zona de vigilancia en la costa del Pacífico.

Estos estados afectará el huracán “Polo”

En su aviso, el SMN destacó que la evolución de “Polo”, ahora huracán Categoría 1, reforzará la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del país.

Particularmente, refuerza la probabilidad de:

Lluvias puntuales intensas:

Oaxaca (costa y sur)

Guerrero (costa y sur)

Lluvias muy fuertes:

Michoacán (costa y sur)

Lluvias fuertes:

Jalisco (este y sur)

Colima

Asimismo, el SMN destacó que, a causa de la evolución y avance de “Polo”, se prevé un oleaje de dos a tres metros de altura en las costas de Michoacán y Guerrero, así como de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Oaxaca, y mar de fondo con la misma intensidad en Jalisco y Colima.

Trayectoria estimada de "Polo" sobre el Pacífico mexicano. ı Foto: SMN

Por lo anterior, el SMN emitió una serie de recomendaciones, entre ellas:

Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje

Precauciones a la navegación marítima

Atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad

En su pronóstico, el SMN advirtió que “Polo” podría intensificarse a Huracán Categoría 2 más tarde este lunes; a Categoría 3 el martes y a Categoría 4 entre el martes y el miércoles

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