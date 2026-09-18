SMN monitorea posible ciclón: tiene 80% de desarrollo durante los próximos 7 días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión en el océano Pacífico que podría evolucionar a un ciclón tropical y acercarse a las costas mexicanas a inicios de la próxima semana.

De acuerdo con la actualización de la autoridad meteorológica, el sistema presenta 40 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y 80 por ciento en los siguientes siete días.

Por ahora, la zona de baja presión no se ha convertido en ciclón tropical, por lo que su evolución, intensidad y posible trayectoria continuarán bajo monitoreo. El SMN pidió a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales que se emitirán conforme avance el sistema.

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El #SMNmx vigila una zona de #BajaPresión que podría evolucionar a un #CiclónTropical y acercarse a las costas del #Pacífico mexicano, a inicios de la semana próxima. Actualmente tiene 40 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 80 % en 7 días. Manténgase… pic.twitter.com/y07bNbo84d — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 18, 2026

La vigilancia se concentra en el Pacífico mexicano, debido a que el posible fenómeno podría aproximarse a las costas del país durante los primeros días de la siguiente semana. Sin embargo, todavía no se han precisado estados que pudieran registrar efectos, ni se ha establecido una trayectoria definitiva.

En caso de adquirir mayor organización, el sistema podría pasar por distintas etapas de desarrollo. Primero tendría que consolidarse como depresión tropical; posteriormente, si sus vientos sostenidos aumentan, podría ser clasificado como tormenta tropical y recibir un nombre. Solo en caso de que alcance una mayor intensidad podría evolucionar a huracán.

El SMN explicó que la formación de ciclones depende de diversos factores atmosféricos y oceánicos. Entre ellos se encuentran la temperatura superficial del mar, la humedad y la organización de los vientos alrededor de un centro de circulación.

Por ello, aunque el sistema mantiene una probabilidad elevada de desarrollo a siete días, las autoridades deberán confirmar en sus próximos reportes si logra convertirse en ciclón tropical y cuál sería su ruta.

La temporada de ciclones tropicales continúa activa en el Pacífico, por lo que autoridades de Protección Civil recomiendan seguir los comunicados del SMN, atender las indicaciones locales y no difundir información sin confirmar.

Hasta el momento, el llamado es a mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales, especialmente en las entidades costeras del Pacífico mexicano, ante cualquier cambio en la evolución de la zona de baja presión.

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MSL