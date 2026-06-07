Conagua lanza alerta meteorológica por Dos-E; prevén lluvias torrenciales en Guerrero

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un nuevo alertamiento meteorológico por la depresión tropical Dos-E, sistema que podría tocar tierra durante la noche de este domingo o la madrugada del lunes con fuerza de tormenta tropical.

A las 15:15 horas, tiempo del centro de México, el fenómeno se ubicó a 135 kilómetros al sur de Acapulco y a la misma distancia al oeste-suroeste de Punta Maldonado, en Guerrero. Los reportes indican que presentó vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 y avance hacia el noreste a seis kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en el oeste y la costa de Guerrero. También anticipa precipitaciones intensas en el sureste y litoral de Michoacán, así como en el suroeste de Oaxaca.

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Para las próximas horas, el alertamiento incluye lluvias muy fuertes en el sur de Jalisco, Colima, sureste de Guanajuato, Ciudad de México, norte y suroeste del Estado de México, además del sur de Morelos.

La #DepresiónTropical Dos-E se desplaza lentamente frente a las costas de #Guerrero. Ve la actualización de las 18:00 horas ⬇️https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/dLuPWuEnAy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 8, 2026

Rachas de 60 a 80 kilómetros por hora afectarán costas de Guerrero y el oeste de Oaxaca, mientras que en Jalisco, Colima y Michoacán alcanzarán de 40 a 60 kilómetros por hora. El oleaje podría llegar a cuatro metros en Guerrero y Oaxaca.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), estableció una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Ante esto, más de 4 mil integrantes de la Armada de México forman parte del despliegue preventivo que la Secretaría de Marina (Semar) activó en Colima, Guerrero y Oaxaca.

⚠️@SEMAR_mx informa cierres de puertos como medida preventiva ante el temporal de lluvias, mar de fondo y la Depresión Tropical Dos-E:



🌊Océano Pacífico🌊



⛵ - Embarcaciones menores:

🔹 Oaxaca: Puerto Escondido, Puerto Ángel y Bahías de Huatulco.

🔹 Guerrero: Acapulco, Puerto… pic.twitter.com/Et4bMTmDsF — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 7, 2026

La dependencia federal informó que el Plan Marina entró en Fase de Prevención para auxiliar a la población civil que pudiera enfrentar afectaciones por ambos sistemas meteorológicos. La medida busca salvaguardar vidas, proteger bienes y reducir riesgos en coordinación con Protección Civil de los tres órdenes de gobierno.

Como parte de la fase preventiva, los mandos navales sostienen reuniones con autoridades de Protección Civil, supervisan refugios temporales, recorren zonas vulnerables, vigilan las condiciones meteorológicas y difunden recomendaciones entre habitantes y comunidad marítima.

También permanecen alertas las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSARES), con el fin de coordinar apoyo ante cualquier emergencia en las zonas bajo vigilancia de las regiones navales.

#AlMomento



Ante la presencia de la depresión tropical #Dos-E y una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, activamos el #PlanMarina en su Fase de Prevención en la Sexta, Octava y Décima Región Naval.#PersonalNaval mantiene el monitoreo permanente de las… pic.twitter.com/Kn8RNbZTpl — SEMAR México (@SEMAR_mx) June 7, 2026

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