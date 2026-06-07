Y posible ciclón

Armada de México activa Plan Marina preventivo por depresión tropical en el Pacífico

La Secretaría de Marina activó el Plan Marina en Colima, Guerrero y Oaxaca ante la depresión tropical Dos-E y posible ciclón

Semar despliega personal y equipo ante posibles lluvias intensas.
Semar despliega personal y equipo ante posibles lluvias intensas. Foto: Semar
Por:
La Razón Online

La Secretaría de Marina (Semar) activó el Plan Marina en su Fase de Prevención en Colima, Guerrero y Oaxaca ante la presencia de la depresión tropical Dos-E y una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico mexicano.

La dependencia informó que el despliegue busca auxiliar a la población, reducir riesgos y proteger la vida humana y los bienes ante posibles afectaciones por estos fenómenos meteorológicos.

Los mandos navales mantienen vigilancia permanente de las condiciones climáticas y coordinación con autoridades de Protección Civil de los tres niveles de gobierno para aplicar acciones preventivas en caso necesario.

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En Colima, la Sexta Región Naval, con sede en Manzanillo, cuenta con 278 elementos, una Brigada de Respuesta a Emergencias de 126 integrantes, además de vehículos, embarcaciones y equipo especializado para labores de apoyo.

Armada activa protocolo preventivo en costas del Pacífico mexicano.
Armada activa protocolo preventivo en costas del Pacífico mexicano. ı Foto: Semar

Por su parte, la Octava Región Naval, ubicada en Acapulco, Guerrero, dispone de 498 elementos, una brigada de emergencia con 190 integrantes y recursos para atender posibles contingencias en Guerrero y zonas bajo su jurisdicción.

En Oaxaca, la Décima Región Naval, con sede en Salina Cruz, mantiene disponible un estado de fuerza de 3 mil 241 elementos, así como una brigada de respuesta conformada por 186 integrantes para tareas de evacuación, ayuda humanitaria y protección a la población.

Armada activa protocolo preventivo en costas del Pacífico mexicano.
Armada activa protocolo preventivo en costas del Pacífico mexicano. ı Foto: Semar

La Semar señaló que entre las acciones preventivas se encuentran la supervisión de refugios temporales, recorridos en zonas vulnerables, monitoreo meteorológico y difusión de recomendaciones para la ciudadanía y la comunidad marítima.

Asimismo, las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSARES) permanecen alertas para coordinar apoyos con otras autoridades si se requiere.

am

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