Armada de México activa Plan Marina preventivo por depresión tropical en el Pacífico

La Secretaría de Marina (Semar) activó el Plan Marina en su Fase de Prevención en Colima, Guerrero y Oaxaca ante la presencia de la depresión tropical Dos-E y una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico mexicano.

La dependencia informó que el despliegue busca auxiliar a la población, reducir riesgos y proteger la vida humana y los bienes ante posibles afectaciones por estos fenómenos meteorológicos.

Los mandos navales mantienen vigilancia permanente de las condiciones climáticas y coordinación con autoridades de Protección Civil de los tres niveles de gobierno para aplicar acciones preventivas en caso necesario.

En Colima, la Sexta Región Naval, con sede en Manzanillo, cuenta con 278 elementos, una Brigada de Respuesta a Emergencias de 126 integrantes, además de vehículos, embarcaciones y equipo especializado para labores de apoyo.

Armada activa protocolo preventivo en costas del Pacífico mexicano. ı Foto: Semar

Por su parte, la Octava Región Naval, ubicada en Acapulco, Guerrero, dispone de 498 elementos, una brigada de emergencia con 190 integrantes y recursos para atender posibles contingencias en Guerrero y zonas bajo su jurisdicción.

En Oaxaca, la Décima Región Naval, con sede en Salina Cruz, mantiene disponible un estado de fuerza de 3 mil 241 elementos, así como una brigada de respuesta conformada por 186 integrantes para tareas de evacuación, ayuda humanitaria y protección a la población.

Armada activa protocolo preventivo en costas del Pacífico mexicano. ı Foto: Semar

La Semar señaló que entre las acciones preventivas se encuentran la supervisión de refugios temporales, recorridos en zonas vulnerables, monitoreo meteorológico y difusión de recomendaciones para la ciudadanía y la comunidad marítima.

Asimismo, las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSARES) permanecen alertas para coordinar apoyos con otras autoridades si se requiere.

am