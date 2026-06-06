Gobierno monitorea dos posibles ciclones en las costas del Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se mantienen en alerta por la presencia de dos zonas de baja presión, las cuales tienen altas probabilidades de desarrollo ciclónico en costas del océano Pacífico.

México ha previsto la posible formación de hasta 36 ciclones con nombre en los océanos Atlántico y el Pacífico en la temporada 2026, de los cuales siete podrían alcanzar la categoría 3, 4 y 5, informaron autoridades mexicanas a finales de abril.

De esa cifra, entre 18 y 21 sistemas podrían generarse en el Pacífico y entre 11 y 15 por el Atlántico.

De acuerdo con los pronósticos, la zona con más probabilidades de convertirse en una tormenta tropical (70 por ciento de probabilidades) se ubica al sur de las costas de Michoacán y Guerrero.

El centro de la zona se localiza a 365 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Actualmente, se desplaza hacia el noreste y se pronostica que durante este fin de semana se fortalezca. En caso del desarrollo ciclónico, la zona sería la tormenta tropical número dos de la temporada y tendría el nombre de Boris.

Por otra parte, la otra zona de baja presión se encuentra frente a las costas de Guatemala y El Salvador, presenta 50 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en los siguientes dos días y 60 por ciento en 7 días.

La zona se ubica a 565 km al sureste de la desembocadura del río Suchiate y presenta una trayectoria hacia el norte. Si las probabilidades de intensificación se mantienen, se convertiría en la tormenta tropical Cristina.

Tras la aparición de las zonas de baja presión, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó por las condiciones climáticas que pueden aparecer en algunos estados.

Debido al ingreso abundante de humedad, se esperan lluvias intensas en Tamaulipas y Querétaro; precipitaciones muy fuertes en Nuevo León, Estado de México, Guerrero y Oaxaca; y lluvias fuertes en Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Chiapas y Michoacán.

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CNPC REFUERZA ACCIONES DE PREPARACIÓN EN EL PACÍFICO0 ANTE INMINENTE TEMPORAL DE LLUVIAS TORRENCIALES



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FGR