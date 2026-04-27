Advierten ciclones por arriba de promedio en el Pacífico

Derivado de las condiciones climáticas anómalas que se han observado, para este año se espera que el océano Pacífico registre un mayor número de ciclones, en comparación con el promedio histórico.

Al presentar el pronóstico de lluvias y huracanes para la temporada del 2026, se esperan entre 29 y 36 ciclones tropicales alrededor del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que, con el efecto del fenómeno conocido como ‘El Niño’, se prevé una mayor actividad en el Pacífico, con condiciones arriba del promedio.

Para esta región se espera el desarrollo de entre 18 y 21 ciclones, de los cuales entre nueve y 10 serán sólo tormentas tropicales; cinco o seis, huracanes categoría 1 o 2, mientras que otros 4 o 5 alcanzarán categorías mayores: 3, 4 y 5.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝗔𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗴𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝗲𝗰𝗲𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗮 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗹𝘂𝘃𝗶𝗮𝘀 𝘆 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼𝗻𝗲𝘀.



- Se pronostican… pic.twitter.com/WgGGGCcfdW — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 22, 2026

En tanto, para el Atlántico tendrá una actividad cercana o por debajo de lo normal. Se estiman entre 11 y 15 de sistemas, de los que 7 u 8 serían tormentas tropicales, de 3 a 5 huracanes categorías 1 o 2 y 1 o 2 huracanes mayores.

Asimismo, se alertó por un incremento en la temperatura de las aguas, dado que se prevé que hacia el trimestre de mayo a julio haya una transición, con una probabilidad del 61 por ciento de que el fenómeno de ‘El Niño’ se fortalezca hacia el periodo de agosto a octubre.

En tanto, para el invierno hay una probabilidad del 25 por ciento de que este evento evolucione a uno “muy fuerte”.

De acuerdo con el pronóstico de ciclones tropicales de la Secretaría de Marina, la temporada ciclónica inicia el próximo 15 de mayo en el océano Pacífico y el 1 de junio en el océano Atlántico. En ambos, la temporada concluye el 30 de noviembre, en la recta final del otoño.

¡Atención a la información oficial!



En el marco de la Reunión Nacional Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, @conagua_clima presentó el pronóstico para el océano Pacífico y Atlántico. Los detalles en la imagen: ⬇️ pic.twitter.com/HF7XpkNqsC — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 23, 2026

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LMCT