Extradición de Fernando Farías Laguna podría resolverse en 60 días, señala su abogado

La extradición a México Fernando Farías Laguna podría resolverse en 60 días, indicó la defensa del excontralmirante de la Secretaría de Marina. Sin embargo, el proceso podría tomar más tiempo, debido a que también solicitó asilo político en Argentina, donde fue detenido el pasado 24 de abril.

En entrevista con la comunicadora Azucena Uresti, el abogado Epigmenio Mendieta señaló que México ya presentó una solicitud formal para la extradición del exoficial naval, señalado de encabezar una red de contrabando de combustibles, conocida como “huachicol fiscal”.

“ 60 días es lo que señala la ley internacional para el efecto de que se lleve este procedimiento . Si se dieran las características de enfrentar un diverso proceso, el procedimiento sería más largo. Si hubiera la necesidad de desahogar pruebas, tendríamos que enfrentar un procedimiento mucho más largo”, detalló.

El litigante explicó que el procedimiento podría demorar debido a que la justicia argentina también tiene que resolver un procedimiento en contra del excontralmirante por el uso de un pasaporte apócrifo para ingresar al país desde Colombia.

Por lo anterior, México espera primero la deportación del excontralmirante, quien además solicitó asilo político en Argentina al considerar que su vida estaría en riesgo si es trasladado al país.

“Eso será en poco tiempo”, respondió Mendieta al ser cuestionado sobre el plazo en que la justicia argentina podría determinar si concede o no el asilo político a su cliente.

La acusación en contra de Fernando Farías Laguna deriva de una orden de aprehensión por su presunta participación en una red de “huachicol fiscal”. Frente a ello, la defensa sostuvo que su cliente no encabezó ninguna organización criminal , y solamente denunció el contrabando de combustible al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

Según el abogado, Fernando Farías Laguna se desempeñaba como agregado naval en España cuando reportó las irregularidades. Señaló, además, que la Fiscalía General de la República (FGR) “descontextualiza” una carta en la que se asegura que su cliente y su hermano, el exvicealmirante Manuel Farías Laguna, son inocentes.

Mendieta también indicó que la FGR no citará a declarar al exsecretario de Marina, a pesar de que su nombre aparece en supuestas comunicaciones con Fernando Farías Laguna en la aplicación de mensajería WhatsApp.

Manuel Farías Laguna fue detenido el 2 de septiembre de 2025. Desde entonces ha estado preso en el penal “El Altiplano”, en el Estado de México, donde enfrenta un proceso penal por delitos en materia de hidrocarburos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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cehr