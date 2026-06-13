Lluvias provocan severas inundaciones y colapsan la circulación en la vía José López Portillo, en Edomex

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este sábado provocaron severas inundaciones en distintos puntos de la vía José López Portillo, una de las principales arterias del Valle de México, generando afectaciones a la circulación en municipios como Cuautitlán, Tultitlán y Coacalco.

La intensa precipitación ocasionó encharcamientos y acumulación de agua sobre la vialidad, lo que derivó en un colapso vehicular en varios tramos. Automovilistas y usuarios del transporte público reportaron largas filas y un avance lento debido a las condiciones de la carretera.

En Coacalco, uno de los municipios más afectados, imágenes difundidas en redes sociales mostraron vehículos circulando entre calles inundadas, mientras que algunos automovilistas optaron por buscar rutas alternas para evitar quedar atrapados en el congestionamiento.

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#Reportando ⛈️ 🔴 | Inundación severa en la Vía José López Portillo, Coacalco.



Se reporta una inundación importante sobre la Vía José López Portillo a la altura de la unidad habitacional Fovissste, en el municipio de Coacalco. El nivel del agua está afectando seriamente la… pic.twitter.com/5XeYf73mm0 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 13, 2026

Las inundaciones también afectaron la movilidad en zonas cercanas de Cuautitlán y Tultitlán, donde la acumulación de agua redujo la capacidad de circulación y complicó el traslado de cientos de personas que regresaban a sus hogares.

Además, vecinos de la colonia Las Tinajas, en Cuautitlán Izcalli, solicitaron la intervención urgente de las autoridades luego de que una camioneta quedara atrapada por la corriente.

A través de redes sociales reportaron que el nivel del agua continuaba aumentando y comenzaba a ingresar al vehículo, por lo que advirtieron sobre el riesgo de que la unidad o alguna persona pudiera ser arrastrada.

“El agua sigue subiendo y está metiéndose en la camioneta que quedó atrapada en la tormenta en Cuautitlán Izcalli”, señalaron habitantes de la zona, quienes pidieron la presencia de cuerpos de emergencia para atender la situación.

🚨🤳🏻⚠️ Agua sigue #subiendo y está metiéndose en camioneta que quedó #atrapada en la tormenta en Cuautitlán #Izcalli.



Vecinos de Las Tinajas solicitan atención urgente de las autoridades, antes que la unidad o alguna persona sea #arrastrada por la corriente.



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Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas; sin embargo, las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones, evitar cruzar zonas inundadas y mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil y de los servicios de emergencia.

Las lluvias continuaban durante la tarde, por lo que no se descartaba que las afectaciones se extendieran a otros puntos del Valle de México conforme avanzara la jornada.

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MSL