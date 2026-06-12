Lluvias provocan inundaciones y colapsan la movilidad en Tlalpan; reportan afectaciones en el sur de la CDMX

Las fuertes lluvias registradas la tarde y noche de este viernes provocaron inundaciones y severas afectaciones a la movilidad en distintos puntos del sur de la Ciudad de México, principalmente en la alcaldía Tlalpan, donde varias vialidades quedaron anegadas y algunos vehículos resultaron varados.

Uno de los puntos con mayores complicaciones se registró en la zona de Insurgentes Sur y San Fernando, donde el nivel del agua dificultó el tránsito vehicular y generó largas filas. Además, medios locales reportaron anegaciones en otras alcaldías e incluso afectaciones al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez.

Las precipitaciones también estuvieron acompañadas de caída de granizo en algunas zonas de la capital, mientras que autoridades capitalinas y servicios de emergencia atendieron diversos reportes relacionados con encharcamientos e inundaciones.

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¿Dónde se registraron las principales inundaciones en la CDMX?

La alcaldía Tlalpan concentró algunas de las mayores afectaciones derivadas de las lluvias de este 12 de junio. Videos difundidos en redes sociales mostraron calles cubiertas por el agua, vehículos varados y automovilistas atrapados en medio de las inundaciones.

Uno de los puntos más afectados fue la zona de Periférico Sur y Calzada de Tlalpan, donde la intensa lluvia provocó el colapso de la circulación. Incluso, un automóvil quedó prácticamente sumergido por el nivel del agua, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron labores para agilizar el tránsito y prevenir más incidentes.

Usuarios también reportaron que las inundaciones se extendían desde la zona de la iglesia de Santa Úrsula, pasando por las inmediaciones del Estadio Azteca y el cruce de Periférico con Calzada de Tlalpan.

🚨 Intensa lluvia colapsó el tránsito en el sur de la CDMX.



Periférico y Calzada de Tlalpan quedaron bajo el agua; un automóvil terminó prácticamente sumergido por la inundación. Policías realizan labores para agilizar la circulación y evitar más incidentes en la zona. pic.twitter.com/whvzuCjFmj — Isidro Corro (@isidrocorro) June 13, 2026

De acuerdo con testimonios compartidos en redes sociales, únicamente camiones y autobuses lograban avanzar en algunos tramos debido al nivel del agua, además de que señalaron una escasa presencia de autoridades durante parte del trayecto.

Además de Tlalpan, se registraron anegaciones en otros puntos del sur de la Ciudad de México, lo que complicó la circulación y provocó congestionamientos en diversas vialidades.

Inundado por completo unicamente camiones o autobuses pasas y no hay atencion de autoridades en el trayecto. Asi esta desde iglesia de sabta ursula, estadio azteca, periferico/tlalpan @TlalpanVecinos @UCS_GCDMX @SGIRPC_CDMX @clarabrugada pic.twitter.com/tsnrezu00a — César Guerrero (@cesar_ag13) June 12, 2026

Activan alerta amarilla y alerta roja por lluvias en alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta roja para las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, donde se pronosticaron fuertes lluvias.

Asimismo, se emitió alerta amarilla para Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Xochimilco, debido a la persistencia de las precipitaciones.

Se activa #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 12/06/2026 en las demarcaciones: @Alcaldia_Coy y @TlalpanAl.



Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo… pic.twitter.com/jecZlCm2tZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 12, 2026

¿Qué recomendaciones emitió Protección Civil?

Las autoridades recomendaron retirar basura de coladeras, cerrar puertas y ventanas, evitar cruzar calles con corrientes de agua y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

También pidieron a la población que habita en zonas propensas a inundaciones resguardar documentos importantes y evitar cruzar ríos, arroyos o puentes cuando el nivel del agua sea elevado.

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MSL